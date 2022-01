¡Un espectáculo! Todo lo que tienes que saber de la ronda de comodines de la NFL

Llega ese momento en la temporada de NFL con más emoción porque los playoffs son juegos a eliminación directa, así que, la emoción en cada uno de los encuentros está asegurada. La ronda de comodines tiene partidazos de alto calibre y uno que otro dato interesante sobre los encuentros.

Nadie puede negar que los mejores equipos llegar a estos playoffs de la NFL y como sabemos, los Titans de la conferencia Americana y los Packers de la conferencia Nacional son los que descansan por ser el mejor equipo de cada una de sus conferencias.

Será una ronda de comodines más que especial, simple y sencillamente porque serán los últimos playoffs de Ben Roethlisberger, quien logró llegar a esta instancia casi de milagro. Cada partido que juegue, puede ser el último en su carrera.

Pero no solo eso, hay muchas más cosas atractivas en los duelos que se tendrán en la ronda de comodines, por ejemplo, un duelo clásico entre Cowboys vs 49ers, un duelo divisional con mucha rivalidad entre Bills y Patriots, y básicamente la esperanza de que Pats y Buccaneers avancen para tener el Super Bowl de Brady vs Belichick.

Todo lo que debes saber de la ronda de comodines de NFL

Bengals vs Raides, uno de los duelos más disparejos de la ronda de comodines

Bengals tuvo la oportunidad de ser uno de los mejores equipos de la conferencia Americana, pero desafortunadamente tuvieron un par de descalabros que les impidieron lograrlo. Pero, los Bengals tienen una ofensiva más que peligrosa.

La conexión entre Joe Burrow y Ja’Marr Chase que se conocen desde su época en la unviersidad con LSU le está dando frutos a los Bengals y si a eso le suman la peligrosidad de Tyler Boyd y Tee Higgins, hace que los Raiders se pongan a temblar.

La defensiva de los Raiders para cubrir el pase es una de las peores de la NFL, así que, si gustan de apostar, aquí va una de las claves para el encuentro, pues los Bengals tendrán una ventaja enorme en la ronda de comodines contra el equipo de Las Vegas.

Pero, no todo es malo para los Raiders, pues también tienen sus ventajas para enfrentar a los Bengals. Si algo aprendimos del duelo entre Las Vegas y Chargers, es que los linieros defensivos van a atacar con todo a Joe Burrow y tiene todo a su favor.

La línea ofensiva de Bengals no es de las mejores de la NFL, el sólo hecho de que el mariscal ha sido golpeado en 109 ocasiones, una de las más altas en toda la liga ya habla de algo y por si fuera poco, ha sido uno de los más capturados, con 55.

Además, no sólo se trata de golpear a Joe Burrow por parte de la línea defensiva, también tener efectividad en mantener sin yardas ganadas a Joe Mixon, un peligro ambulante cuando se trata del ataque terrestre de los Bengals.

Bills vs Patriots, un juego divisional en ronda de comodines

Un juego clásico dentro de la NFL, son dos equipos que han tenido mucho éxito a lo largo de los años, aunque con más campeonatos para New England. Esta temporada, la ciudad de Nueva York será el escenario perfecto para un juego de la ronda de comodines.

Ambos equipos están sumamente equilibrados, pero los dos tienen sus desventajas cuando se trata del análisis y hay unas cuantas claves que te pueden ayudar a los equipos a descifrar el camino a la victoria. Por ejemplo, la zona roja es fundamental.

Patriots como segunda mejor de la NFL y los Bills como la sexta, son sus posiciones en la lista de defensas de la zona roja en esta temporada, así que, tanto Josh Allen como Mac Jones deberán ser casi perfectos cuando lleguen a esta zona del campo, porque un error les puede costar el boleto.

Además de esto, los dos QB tendrán una pequeña ayuda porque el perímetro está con algunas bajas, así que, por ahí pueden encontrar el camino perfecto o como dicen en las retas de tocho, ahí está el pan. La ronda de comodines será interesante y más con un clima frío.

Steelers vs Chiefs, ¿el último partido de postemporada de ‘Big Ben’?

Ben Roethlisberger tendrá la oportunidad de soñar con ganar un tercer Super Bowl en su carrera, pero enfrente tiene a Patrick Mahomes con sed de revancha, porque el último partido fue todo un fracaso para él, aunque intentó hacer todo lo posible por no perder.

Las bajas de Chiefs en el ataque terrestre son considerables, Darrell Williams sí regresó a las prácticas esta semana y Clyde Edwards-Helaire ni siquiera estuvo cerca de los entrenamientos. Además, Tyreek Hill, tuvo entrenamientos limitados para poder estar en la ronda de comodines.

Mientras en los Steelers, tienen que tener mucha confianza en que el partido contra Chiefs salga de la mejor manera posible. Ju-Ju Smith Schuster podría regresar a los entrenamientos y la posibilidad de ver al receptor es latente y Najee Harris, podría estar al 100% para enfrentar a los Cheifs en la ronda de comodines.

Eagles vs Buccaneers, Philadelphia busca repetir la historia de Rocky Balboa

Rocky Balboa será por siempre, el underdog más grande en la historia de los deportes y en la ronda de comodines, los Eagles tendrá que inspirarse en el boxeador para poder vencer a Tom Brady y los Buccaneers. Y aunque todo parece indicar que veremos a Brady con la mano en alto.

Si, Eagles y Jalen Hurts nadan contra corriente para vencer a un equipo tan completo en ofensiva y defensiva, pero también tiene sus puntos débiles y el partido deberá ser casi perfecto. El ataque terrestre será fundamental para Philadelphia, es la manera de hacerle daño a los Bucs y de mantener a Brady fuera del campo.

Miles Sanders podrá regresar con Eagles para el partido o por lo menos, esa es la esperanza, pero en caso de que no lo haga, tiene un tandem de corredores disponibles para causarles estragos a los Buccaneers. Para Tampa, la cosa es sencilla, hacer que Tom Brady tenga el balón.

Cuando Tom Brady está en el campo, todo resulta más fácil para todos y tienen una ventaja, que el corredor Leonard Fournette podría estar listo para el encuentro, como si le faltaran armas a Brady. Para ellos, la cosa es repetir lo mismo… Dársela a Tom Brady, que anote y recuperar el balón para él.

Cowboys vs 49ers, el duelo clásico en ronda de comodines

Queremos empezar diciendo que en cinco de los seis enfrentamientos que tienen en playoffs, de este duelo salió el campeón. Con ese dato, el partido tiene mucho más atractivo del que ya tiene y no es para menos, son equipos clásicos en una ronde de comodines, eliminación segura.

Cowboys es uno de los equipos más efectivos en la NFL, en esta temporada promedian 30 puntos, así que, por ahí pueden ir las apuestas si lo están considerando. 37 pases de anotación avalan el ataque aéreo de Dallas con Dak Prescott, pero tienen doble filo, porque Ezequiel Elliott logró más de mil yardas terrestres.

Posiblemente Jimmy Garoppolo no es el mejor QB, pero tiene consistencia y sabe el tipo de partido que está jugando, es por eso que lo rodearon de un talento impresionante para lograr la hazaña ante Cowboys. Deebo Samuel, Brandon Aiyuk son un peligro constante y se le tiene que sumar al ala cerrada George Kittle.

El ala defensiva Nick Bosa tendrá la difícil tarea de buscar en todo momento la cabeza de Dak, pero tiene el talento necesario para lograrlo. Si logra contener al QB, está debilitando el arma más fuerte de su rival y ahí viene la clave para la victoria.

Rams vs Cardinals

Debatiblemente uno de los duelos más equilibrados de toda la ronda de comodines. Se vieron las caras varias veces en la temporada regular y no es para menos, ambos equipos tienen muchos argumentos ofensivos y defensivos para salir victoriosos.

Este partido será el definitivo en la temporada, porque están empatados en el récord de ambos. Pero aquí va un dato por si gustan apostarle a este encuentro, todos los encuentros entre Rams vs Cardinals desde 2017 han terminado con diferencia de siete puntos.

Y por si estaban pensando en otro tipo de apuesta, les dejamos el siguiente dato y es que Kyler Murray no ha lanzado más de dos pases de anotación en un juego desde la semana 7. Otro dato, que no le gustará a Arizona es que tienen un récord de dos ganados y ocho perdidos cuando juegan en horario estelar, esto los últimos cinco años.