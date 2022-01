¡Ah, caray! El consejo de Bart Scott a Josh Allen para no temblar de frío ante los Patriots

Uno de los partidos más atractivos de los playoffs de la NFL es el Bills vs Patriots y será el tercer partido de la campaña entre estos dos rivales de división. Josh Allen recibirá a Mac Jones, lo malo, es que al QB de Buffalo no le gusta para nada jugar con frío.

Y este sábado 15 de enero se enfrentarán los Bills vs Patriots en el Bills Stadium ubicado en el estado de Nueva York, o sea, que a Josh Allen le tocará batallar contra el clima frío de la Gran Manzana. El clima prospectado es de 31 Grado Fahrenheit o -1 grado centígrados.

“No es divertido recibir un golpe en el frío. Es más una barrera mental que una barrera física, pero tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para no dejar que los elementos nos limiten en lo que podemos hacer“, dijo Josh Allen en declaraciones tomadas por el Boston Globe.

En esta temporada, los Bills tienen un récord de cuatro ganados y un perdido cuando juegan por debajo de los 40 grados Fahrenheit o 8 grados centígrados. El único partido que perdieron fue contra los Patriots en Foxborough, así que, ya saben qué cambiar.

El extraño consejo de Bart Scott, exlinebacker para que Josh Allen evite el frío

“Tengo mala circulación en los pies. Los dedos de mis pies se ponen muy fríos y se entumecen un poco. Es mantener esos retoños lo más cálidos y secos posible. Soy un chico de calcetines de una capa“, agregó Josh Allen a sus declaraciones.

Bart Scott es un exjugador de la NFL y cuando se enteró de las declaraciones sobre el frío y le dio un pequeño consejo para evitar mal clima. En el programa “Get Up” de ESPN, Scott le mandó el recadito a Josh Allen de que el Viagra le ayudará.

“Tómate un poco de Viagra antes del partido. Viagra fue primero un medicamento para el corazón, ¿verdad? Por lo tanto, aumenta la circulación, lo que asegura que llegue a los pies“, dijo Bart Scott para ayudarle un poco a Josh Allen en el encuentro.

Los números del QB de Bills con clima frío

Habrá que analizar fríamente, aunque no le guste a Josh Allen. No miente cuando dice que no le gusta el clima frío para jugar en el emparrillado y sus números lo demuestran, pues su rendimiento baja considerablemente cuando hay menos de 40 grados Fahrenheit.

Un análisis de Boston Globe sobre 12 partidos de Josh Allen con clima arriba de los ocho grados centígrados y cinco por debajo, mencionaron lo siguiente: Con clima arriba de los ocho grados tiene 281.6 yardas por aire, 66.8% de porcentaje de pases completos, además de 27 anotaciones por aire y 11 intercepciones.

En los cinco juegos con clima frío, tiene: 205.6 yardas por aire, 54.5% de porcentaje de pases completos y aquí está la clave con nueve pases de anotación y cuatro intercepciones. Sí, no disminuye tanto, pero en playoffs, un bajón de rendimiento puede hacer la diferencia.