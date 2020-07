Jamie Vardy, el goleador que busca la primera Bota de Oro para el Leicester

La temporada en la Premier League sigue su marcha y uno de los jugadores a los que no podemos perderles la pista es Jamie Vardy, el goleador del Leicester (quien fue eliminado de la FA Cup hace unos días) que busca marcar su nombre en letras de oro y es que tras anotarle un doblete al Crystal Palace se acerca cada vez más a su primera Bota de Oro, momento que sería histórico en su carrera y para los ‘Foxes’, pues sería el primer jugador de su club en logarlo.

Jamie Vardy es uno de los delanteros más efectivos de la Premier League y es que sólo hay que recordar que en esta temporada ligó 7 partidos consecutivos anotando gol, por lo que ahora está más cerca que nunca de conseguir su primera Bota de Oro. Leicester, quien se ha inspirado en ‘The Last Dance’ esta temporada, quiere amarrar su lugar en Champions League.

Su primer gol de este día se dio al minuto 77 del partido y es que el Crystal Palace buscaba salir jugando pero uno de sus defensas se cayó. Les cayó el balón a los ‘Foxes’, le pasaron el balón a Jamie Vardy, este sólo la empujó y con ello marcó el 2-0 momentáneo.

Fuck off Sakho man🤣🤣 Vardy will never have an easier goal pic.twitter.com/v1yur64zdx

— brad (@bradcuhz) July 4, 2020