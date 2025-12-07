Lo que necesitas saber: Toluca y Tigres se van a enfrentar en la final de la Liga MX. Los Diablos buscan la doce y los Auriazules la novena.

Luego de unas emocionantes semifinales llenas de algunas polémicas, lesiones y algunas jugadas que pasarán al olvido… por fin tenemos finalistas. En la esperada final de la Liga MX veremos Toluca vs Tigres.

Semifinal entre Tigres y Cruz Azul // X:@LigaBBVAMX

Toluca sufre en semifinales, pero busca el bicampeonato de la Liga MX

Aunque sufrieron en el primer juego, los Diablos Rojos lograron marcar 3 tantos en el partido de vuelta y, aunque los Rayados sí metieron las manos y metieron dos goles, el empate global 3-3 quedó a favor de Toluca.

Y ni con su ventaja durante el partido de vuelta el Monterrey pudo superar al Toluca, quienes, gracias a llegar como líder general del torneo, consiguieron su pase a la final y buscan el bicampeonato de la Liga MX.

Semifinal entre Toluca y Monterrey // X:@LigaBBVAMX

Una aplastante vuelta del Tigres con un empate que les dio el pase a la final…

Durante el primer encuentro entre Tigres y Cruz Azul, nada estaba decidido… pues con un empate con solo un gol para cada equipo, ambos darían todo en la vuelta.

Aunque la Máquina no pudo meter las manos. Durante el segundo partido la UANL fue superior en todo momento ante los cementeros, quedando el marcador 2-2 (con un autogol de Tigres durante los últimos minutos).

Al igual que al Toluca, los auriazules se vieron beneficiados por su posición en la tabla. Eso sí, el héroe de los Tigres fue Nahuel, quien, tras hacer algunas grandes atajadas y detener un penal, le dio el pase a su equipo a la gran final…

Semifinal entre Tigres y Cruz Azul // X:@LigaBBVAMX

¿Dónde y cuándo se jugará Toluca vs Tigres?

El partido de ida de la final de la Liga MX entre Toluca vs Tigres se jugará el jueves 11 de diciembre en el Estadio Universitario y la vuelta será el 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez.

Tanto las fechas como los horarios se harán oficiales este lunes. Así que solo nos queda ver qué llegará primero… ¿La doce y el bicampeonato o la novena y una nueva dinastía Tigre?