Lo que necesitas saber: Cruz Azul no pudo con Flamengo en la Copa Intercontinental, pero aún tiene derecho de jugar el Mundial de Clubes

Cruz Azul logró coronarse en la Concachampions 2025, pero más que un trofeo, se gana el honor de representar a México y Concacaf a nivel Mundial. La Máquina ya jugó la Copa Intercontinental 2025 y también calificó al próximo Mundial de Clubes 2029 (grandeza, le llaman).

Cruz Azul es campeón de la Concachampions 2025 / Foto: MexSport

Cruz Azul no pudo con Flamengo en la Copa Intercontinental 2025

Empecemos por la Copa Intercontinental 2025. Desde que FIFA reveló el calendario oficial, supimos que Cruz Azul enfrentaría al campeón de la Libertadores el 10 de diciembre.

Como campeón de Concachampions, Cruz Azul enfrentó al Flamengo en una nueva edición del Derbi de las Américas. Tristemente La Máquina no pudo con los brasileños y quedó fuera pese a dar un buen partido.

Foto: MexSport

¿Cuándo es el próximo Mundial de Clubes al que calificó Cruz Azul?

Pero en fin, otra cosa que la afición de Cruz Azul puede presumir, es que todavía tienen delante el Mundial de Clubes; no este año, pero sí en el 2029.

Con el nuevo formato de 32 equipos (y posiblemente 48), el Mundial de Clubes se juega ahora cada cuatro años, por lo que la próxima edición se jugará en el verano de 2029, seguramente entre junio y julio.

Estos son los equipos clasificados hasta ahora:

Pyramids FC (Egipto)

Flamengo (Brasil)

Al Ahli (Arabia Saudita)

PSG (Francia)

Cruz Azul (México)