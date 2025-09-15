Lo que necesitas saber:

Tom Brady participará en una liga de tochito bandera en Arabia Saudita junto a otras estrellas de la NFL como Saquon Barkley, Tyreek Hill o Christian McCaffrey

Como no fueron suficientes 23 temporadas en la NFL, parece que Tom Brady está buscando regresar del retiro de cualquier manera posible. Y aunque no se trata de un regreso al emparrillado, todo apunta a que veremos al legendario quarterback en una liga de tochito bandera en Arabia.

¿Qué opinan de ver a Tom Brady de regreso? // Foto: Getty Images

Se trata de un evento especial llamado Fanatics Flag Football Classic que se jugará en 2026 en la ciudad de Riad.

Tom Brady regresa del retiro a jugar tochito bandera

Aunque no esperamos que Tom Brady regresa del retiro para jugar al 100% o quitarse defensivos —no lo hacía ni en sus años mozos—, la verdad es que tampoco le va a estar lanzando pases a unos improvisados en esta liga de tochito bandera.

Chéquense nomás la lista de otros futbolistas invitados:

  • Saquon Barkley
  • CeeDee Lamb
  • Christian McCaffrey
  • Sauce Gardner
  • Myles Garrett
  • Brock Bowers
  • Maxx Crosby
  • Tyreek Hill
  • Odell Beckham Jr
  • Rob Gronkowski

Estos deportistas —junto a otros famosos, como Kevin Hart— se organizaron para esta pequeña liga de tochito bandera en Arabia Saudita. Se trata de en un torneo de un solo día, con varios equipos, para encontrar un campeón en la ciudad de Riad, en Arabia Saudita.

Este Fanatics Flag Football Classic es un curioso evento organizado por la empresa Fanatics, dedicada a la venta de merch o memorabilia del deporte.

tom-brady-regresa-retiro-tochito-bandera-flag-football-arabia
Brady regresa del retiro para jugar tochito bandera en Arabia // Foto: Getty Images

De acuerdo con la propia empresa, este evento será televisado en todo el mundo el próximo año. La cosa es que vamos a esperar un buen rato para encontrarnos a Tom Brady en el emparrillado pues está programado para el 26 de marzo de 2026.

“Siempre he admirado el poder del tochito bandera”: Tom Brady

Aunque no fue el gran anuncio, ni lo vimos echarse unos pases, Tom Brady hizo referencia al tochito bandera en su futuro regreso del retiro. “Siempre he admirado el poder del flag football y cómo conecta a los aficionados de todas las edades, y es increíble poder mostrar este deporte en un escenario tan global mientras se reúnen tantos atletas con un talento increíble”.

