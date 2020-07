MLB da por terminado el Yankees vs Washington en la sexta entrada por tormenta

La MLB al fin pudo poner en marcha la temporada 2020 con el juego entre los New York Yankees y los campeones Washington Nationals y con ello se dio inicio a la nueva normalidad de las Grandes Ligas. Sin embargo, el partido se terminó en la sexta entrada, debido a una tormenta eléctrica en la capital estadounidense.

Los Yankees se anotaron el primer triunfo de la temporada al imponerse en la capital estadounidense 4-1 en el primero de sus 60 juegos de la mini temporada regular.

Max Scherzer no pudo cumplir el objetivo de dejar en blanco a los Yankees y se convirtió en el primer pitcher a quien le convierten un jonrón en la temporada. Sucedió en la alta de la primera, cuando Giancarlo Stanton tomó su turno al bat y voló la pelota por el jardín central.

Judge estaba en segunda para ese momento, de modo que dos hombres llegaron a zona prometida tras el primer bambinazo.

Washington conectó su primer jonrón de la temporada en la baja de la primera gracias a Eaton, pero de poco sirvió, ya que Judge provocó la anotación de Wade y el hombre de la tarde, Stanton, bateó un sencillo que facilitó la anotación de Hicks en la parte alta de la quinta entrada.

Another run on the board thanks to @Giancarlo818 🙌 pic.twitter.com/9AjrFNxXX3

El triunfo para los Yankees, no sólo por el tema de arrancar la mini temporada con el pie derecho, sino porque la MLB se vuelve más atractiva cuando ganan los de Nueva York, una de las franquicias deportivas con mayor impacto en el mundo.

El juego no pudo terminar en las nueve entradas que se suelen juega en un partido de beisbol, debido a una tormenta eléctrica. Cuando se jugaba la sexta entrada, el partido fue suspendido y casi dos horas después, los Washington Nationals comunicaron que el partido se daba por terminado y cuenta como juego oficial.

Tonight’s game has been called due to inclement weather.

It is considered an official game.

FINAL // Yankees 4, Nats 1 pic.twitter.com/CR7xfjgzq5

— Washington Nationals (@Nationals) July 24, 2020