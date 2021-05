¡Apúntele bien! 8 torneos y eventos deportivos para este verano alucinante 🤯

La Champions League ha terminado y la Liga MX está por hacerlo también, por lo que en cualquier otro año se podría pensar en un receso para el deporte, pero en el 2021 no es el caso, mucho menos en el futbol.

Entre eventos que se pospusieron para este año debido a la pandemia de coronavirus, además de otros torneos que ya estaban programados para este 2021, tenemos en puerta ocho torneos que incluso podrían obligar a atletas a dobletear y dejar las vacaciones para después.

Playoffs de la NBA

La NBA ya juega la primera ronda de los playoffs y será a partir del 8 de julio cuando arranque la serie por el campeonato para terminar a más tardar el 22 de julio, con la finalidad de que Estados Unidos acuda a los juegos Olímpicos con la mayor cantidad de jugadores NBA.

Roland Garros

El año pasado movió sus fechas debido a las restricciones de la pandemia, sin embargo, el segundo Grand Slam del año se pone en marcha este 30 de mayo y habrá que seguir muy de cerca a Rafa Nadal, amo y señor de la arcilla, y Novak Djokovic, quien se perfila para ser su principal oponente. El Grand Slam francés terminará el 13 de junio.

Eliminatorias Conmebol

¿Extrañas ver a Messi en la cancha? No debes esperar mucho tiempo para verlo de nuevo, pues el 3 e junio de reactiva la eliminatoria de la Conmebol, luego de que ésta se suspendiera en marzo por los brotes de COVID en Sudamérica.

La séptima fecha de la eliminatoria se disputará el 3 de junio y cinco días después, el 8 de junio, se llevará a cabo la octava fecha.

3 de junio

Bolivia vs Venezuela

Uruguay vs Paraguay

Argentina vs Chile

Perú vs Colombia

Brasil vs Ecuador

8 de junio

Ecuador vs Perú

Venezuela vs Uruguay

Colombia vs Argentina

Paraguay vs Brasil

Chile vs Bolivia

Eurocopa

La Euro estrenará formato de competencia en cuanto a la distribución de las sedes, pues por primera vez el torneo se realizará en 11 ciudades de diferentes países. El torneo comenzará el 11 de junio, de modo que varios jugadores que disputaron la final de la Champions, apenas tendrán un pequeño respiro antes de concentrarse con sus respectivas selecciones.

La Euro terminará el 11 de julio, de modo que coincidirá en algún momento con Ronald Garros y la Copa América.

Copa América

Sólo cinco días después de la octava fecha de la eliminatoria de la Conmebol, la misma confederación llevará a cabo la Copa América, sin una de sus sedes originales, Colombia, que renunció al torneo debido a la situación sanitaria, de modo que la organización quedará en manos de Argentina, pese a que pasa por una situación sanitaria similar.

El torneo arranca el 13 de junio y termina el 10 de julio, de modo que será un torneo que se dispute casi en paralelo con la Euro.

Inicio de la Liga MX

Los dirigentes del futbol mexicano consideraron que es una buena idea arrancar con el torneo Apertura 2021 el 22 de julio, un día antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, de modo que el torneo arrancará sin los seleccionados Sub 23 que sean elegidos para ir a Tokio, ni con los jugadores que sean convocados a la Copa Oro.

De esta manera, las primeras tres jornadas se jugarán sin seleccionados y los equipos ya están avisados que no se vale reprogramar sus partidos.

Juegos Olímpicos

Aunque la ceremonia de inauguración se llevará a cabo el 23 de julio, la actividad deportiva arranca al menos un día antes, es decir, el 22 de julio… salvo que las protestas y sugerencias de la comunidad médica y científica obliguen a posponer la justa veraniega por segunda ocasión.

Serán poco más de dos semanas en las que se desarrollen más de 50 disciplinas en sus diferentes categorías. La clausura está señalada para el 8 de agosto.

Copa Oro

Concacaf ha sido criticada debido a su calendario, pues lo ideal habría sido empalmar las fechas con la Copa América y Eurocopa, sin embargo, el torneo iniciará el 10 de julio, de modo que coincidirá durante poco más de una semana con los Juegos Olímpicos.

De esta forma, también podrían coincidir dos categorías de la Selección Mexicana varonil, una en los Juegos Olímpicos y otra finalizando la Copa Oro. Y Sólo dos semanas de terminar la Copa Oro, la Concacaf reactivará las semifinales de la Concachampions, por lo que los equipos mexicanos apenas tendrán jugadores elegibles para encarar la Liga MX.