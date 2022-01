¿Adiós chismecito? Toto Wolff se dice arrepentido por sus peleas con Christian Horner

¿Y ahora quién podrá entretenernos? La temporada 2021 de la Fórmula 1 tuvo de todo y dos de sus grandes protagonistas fueron Toto Wolff y Christian Horner. El director de Mercedes y el jefe de Red Bull se hicieron de palabras en más de una ocasión, al grado de llamar la atención de los medios de comunicación en días previos o posteriores a las carreras.

Cada uno a su manera se convirtió en un personaje de cada equipo. Por ejemplo, Toto Wolff hizo varios corajes que lo hicieron explotar ante las cámaras e incluso le costaron perder patrocinios para Mercedes. La situación con Horner no fue muy distinta porque el jefe de Checo Pérez destacó por sus palabras contra los rivales en cada conferencia y entrevista que dio.

Pero esto no quiere decir que lo sucedido fuera correcto y el primero en notarlo fue Wolff, pues ahora se dice arrepentido de su ‘disputa’ con Horner. La pausa de invierno abrió una posibilidad a la reflexión y también podría provocar que veamos una nueva versión del directivo de Mercedes en 2022.

“Realmente lo lamento. Siempre trato de mantenerme profesional, abordar las cosas de manera profesional. Sin embargo, se volvió en cuestión muy personal entre nosotros dos en algún punto del camino. En un momento dado me dijo que me callara. Entonces respondí diciendo que era un fanfarrón y que hablaba demasiado para las cámaras.

“No debería haber dicho eso porque es una relación profesional y sabes que incluso tu peor enemigo tiene un mejor amigo. Hay que respetar a esa persona, aunque estés inmerso en una pelea tan dura como la que vivimos en la pasada temporada“, dijo Wolff en entrevista con Formule 1.

Toto Wolff to FIA: “No Mikey, No, No, Mikey! That was so NOT Right!” – Abu Dhabi Radio pic.twitter.com/gbx4sI0lFk

— D9A (@Don9Ahmad) December 13, 2021