Lewis Hamilton y Ferrari sorprendieron a todo el mundo cuando anunciaron su vínculo para la temporada 2025 de Fórmula 1, lo cual dejará un asiento libre en la escudería Mercedes, lo cual implica uno o varios movimientos en el mercado y la opción principal para el Toto Wolff, director del equipo, es Max Verstappen, el actual campeón y piloto estelar de Red Bull.

También se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que el mexicano Checo Pérez pudiera ir a Mercedes, ya que su contrato con Red Bull termina al final de la actual temporada, sin embargo, el mexicano no está en la lista de Toto, quien reveló los cuatro nombres para acompañar a George Russell en la siguiente temporada.

Las cuatro opciones de Toto Wolff para Mercedes

El austriaco compartió que en Mercedes se tomarán el tiempo suficiente para analizar las opciones, pero sobre todo saber si realmente Max Verstappen puede salir de Red Bull, por lo cual no habrá anuncios oficiales sino hasta que lleguemos a la mitad de la temporada.

“Tenemos una plaza libre, la única entre los equipos punteros, a menos que Max decida irse, que entonces ya no tendremos esa plaza libre. Así que creo que lo decidiremos hacia el verano”, comentó el austriaco. “No tomaremos una decisión en las próximas semanas o meses porque quiero seguir monitoreando el mercado de pilotos“.

En caso de que Verstappen se mantenga en Red Bull, como la lógica indica, entonces las siguientes opciones de Toto Wolff son los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz, quien ha arrancado la temporada bastante fuerte con Ferrari y no tiene equipo para la temporada 2025, pues fue el piloto sacrificado en Maranello para darle el asiento a Lewis Hamilton.

“Con Verstappen es una de esas relaciones que debe ocurrir en un momento determinado, así que no sabemos cuándo será. Pero no quiero descartar a otros candidatos. En la mira está Fernando Alonso, que es una opción muy emocionante, y Carlos Sainz, que es un piloto muy bueno. Tenemos que elegir y no es fácil”, indicó.

El cuarto piloto en la mira de Toto Wolff es Kimi Antonelli, un piloto prometedor que destaca en Fórmula 2 y de quien se dice puede ser el próximo Verstappen, sin embargo, el italiano tiene 17 años y por reglamento no puede ascender a Fórmula 1. Para la temporada 2025 tendrá 18 años, pero su juventud es algo que preocupa un poco a Toto, por lo cual es probable que veamos a Antonelli en una escudería de menor rango antes de llegar a Mercedes.

“Tenemos un chico prometedor que no quiero presionarle demasiado, pero parece que tiene potencial para ser uno de los mejores”, comentó. “No queremos precipitarnos y ponerle al volante de un Fórmula 1 a los 18 años. Entonces si no es él para Mercedes, tenemos un par de opciones más”.

¿Entonces cómo queda el panorama de Checo?

Con estas declaraciones de Toto queda claro que Checo Pérez no es una de las opciones prioritarias para Toto y Mercedes, de modo que cobra fuerza la opción de una renovación por parte del mexicano en Red Bull, de lo contrario el mexicano tendría que buscar un lugar fuera de los equipos punteros, pues las puertas están cerradas en Ferrari y McLaren, que tienen claro

En Aston Martin se podría abrir una puerta si el elegido en Mercedes es Fernando Alonso, aunque esto significaría volver con Lawrence Stroll, quien lo dejó fuera de Racing Point en 2020. El mercado de pilotos en Fórmula 1 se va a poner bueno en los próximos meses.

