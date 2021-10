¿Trey Lance o Jimmy Garoppolo? Una lucha por ser el QB titular de los 49ers

Seis semanas han pasado desde que arrancó oficialmente la temporada 2021 de la NFL. Los 49ers salió del Draft con un QB nuevo y esto no era buena noticia para Jimmy Garoppolo. Trey Lance llegó a poner en aprietos a Jimmy G y su puesto de titular.

Trey Lance llegó a San Francisco después de una temporada de COVID-19 que no le ayudó a nadie, pero en su última temporada completa como colegial, tuvo 16 partidos para 2 mil 786 yardas aéreas y 28 pases de anotación sin intercepciones, además de mil 110 yardas por carrera y 14 TD.

Con estos números, Trey Lance llegaba a poner presión a Jimmy Garoppolo, pues la apuesta por el ex QB de los Patriots, no ha resultado como esperaban, sobre todo, después de llegar a ese Super Bowl que perdieron contra los Chiefs.

La salud de Jimmy Garoppolo no es la más optima dentro de la NFL, pues ha vivido algunos momentos de temporada regular viendo los partidos de los 49ers desde el banco debido a diferentes lesiones y en este 2021, no fue la excepción, así que llegó el momento de Trey Lance.

Garoppolo arrancó como titular en los primeros cuatro partidos para San Francisco y tuvo un récord de dos ganados y dos perdidos, posteriormente padecería una lesión en la pantorrilla, fue cuando Trey Lance entró en escena y fue titular en la derrota ante los Cardinals.

Este lunes 18 de octubre, Jimmy Garoppolo regresó a las prácticas de entrenamiento con el equipo, mientras que Lance se perdió el entreno debido un malestar en su rodilla. Kyle Shanahan, entrenador en jefe de los 49ers si ambos están sanos para el partido contra los Colts del 24 de octubre, tendrá que tomar la decisión sobre la titularidad en ofensiva.

Los números de Jimmy Garoppolo y Trey Lance con 49ers

Jimmy Garoppolo

Este 2021, Jimmy Garoppolo tiene un trabajo sumamente difícil como QB de San Francisco, porque es complicado saltar a los emparrillados con la necesidad de ganar para la franquicia y más si en la banca hay alguien joven que busca su puesto.

No lo hizo mal al inicio de campaña, pues dos victorias podrían augurar una buena temporada, pero un duelo contra los Packers en la semana tres lo cambió todo. La primera derrota de la temporada y ante Seahawks en la semana 4, cayó la segunda derrota en juego divisional.

925 yardas en los cuatro juegos en los que estuvo, cinco pases de anotación y sólo dos intercepciones. Incluso tuvo buen desempeño como corredor, porque tiene sólo 26 yardas totales, pero tiene una anotación por acarreo. La lesión frenó la posibilidad de seguir aumentando sus números.

Trey Lance

Aunque tuvo algunas jugadas en los primeros partidos cuando Jimmy G no estuvo lesionado. Agarrar confianza es una de las cosas fundamentales para el joven QB en la NFL, pero su momento llegó en la semana 5, el primer partido como titular con los 49ers.

Desafortunadamente para Trey Lance, no tuvo una buena actuación contra los Cardinals y no es cuestión de culparle porque Arizona es un equipazo. No tuvo ningún pase de anotación y sólo 192 yardas, por lo que no pudo aumentar sus logros personales.

Cuando tomó las riendas del equipo en la semana 4 contra los Seahawks, lució muy bien, pero no pudo evitar la derrota. En total tiene 354 yardas por aire, además de tres pases de anotación y sólo una intercepción. Además, también corre, tiene 133 yardas terrestres y un TD.