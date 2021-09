¡Bombazo de 41 yardas! Así fue el debut de los novatos Trevor Lawrence y Trey Lance en la NFL

El día esperado llegó para Trevor Lawrence y Trey Lance. Dos de los quaterbacks protagonistas del draft del 2021, debutaron oficialmente en la NFL y ambos ya pueden presumir sus primeras touchdowns en la liga, aunque la experiencia fue distinta para uno y otro.

Lawrence fue el pick número uno en el draft más reciente y fue reclutado por los Jacksonville Jaguars, que terminaron en el último sitio de la Conferencia Americana, mientras que Lance fue elegido con el tercer pick, por los San Francisco 49ers.

La temporada será complicada para los Jaguars, por lo que la tarea de Lawrence es incómoda con un equipo desequilibrado. A cambio, Lawrence tiene la titularidad prácticamente amarrada y en su debut, armó sus tres primeras anotaciones pese a la caída 37-21 ante los Texans.

Lawrence conectó con Chris Manhertz tras un lanzamiento de 22 de yardas para firmar su primera pase de touchdown, en el inicio del segundo cuarto. El tercer cuarto su cómplice fue DJ Chark Jr., a quien encontró gracias a un bombazo de 41 yardas.

📺: #JAXvsHOU on CBS 📱: NFL app pic.twitter.com/uulXW1eVIn

Lawrence to DJ Chark for a 41-yard score. #DUUUVAL

Cuando el juego estaba finiquitado (37-14, con cinco segundos por jugar), Lawrence encontró a Marvin Jones, después de cuatro yardas para maquillar el resultado de los Jaguars.

Si Jacksonville logra equilibrar a la defensiva, principalmente, pueden convertirse en un equipo incómodo, aunque difícilmente pintan para ser candidatos a la postemporada.

A diferencia de Trevor Lawrence, Trey Lance no tiene que ingeniárselas solo en San Francisco, donde cuenta con la guía de Jimmy Garoppolo, con quien alternó en el juego contra los Detroit Lions.

En esas rotación le sacó jugo a su segunda jugada, en la cual se estrenó con su primer pase de anotación, casi de rutina, pues conectó con Trent Sherfield tras un lanzamiento de cinco yardas.

6 points for the new guys 🙌@treylance09 x @Channel_10

📺 #SFvsDET on FOX pic.twitter.com/sCTf65lfav

— San Francisco 49ers (@49ers) September 12, 2021