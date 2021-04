¡Cagajooo! Los 10 momentos épicos del ‘Tuca’ Ferretti en Tigres

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti termina una era en Tigres después de 10 años en el banquillo. El 28 de abril, Ferretti confirmó cada uno de los rumores en una conferencia de prensa, en la que informó que dejaría su puesto al final del torneo Guardianes 2021.

El ‘Tuca’ se va de Tigres después de conquistar cinco títulos en la Liga MX, además de una Copa MX, dos Campeón de Campeones y la tan anhelada Concachampions, que puso fin a la sequía de Tigres en torneos internacionales.

Pero además de ello, Ferretti deja en la memoria de los felinos el segundo lugar del Mundial de Clubes del 2020 (celebrada en 2021) y el subcampeonato en la Copa Libertadores de 2015, así como otros momentos épicos que a continuación enumeramos.

El enojo con sus jugadores en pretemporada

Cuando se piensa en el ‘Tuca’ se piensa en aquella famosa escena en la que hace el coraje de su vida durante una dinámica en la cual sus jugadores hacían todo mal.

“Allá no es, acá no es, es aquí”, explicaba enérgico y aún con prótesis en la rodilla dio ejemplo de cómo tenían que entrar en el hueco. Lo mejor del momento es cómo revienta la portería con técnica perfecta, pero después de que Gerardo Lugo manda el balón, se da cuenta que sus Tigres no tienen remedio y se va.

Berrinche contra reportero

Después de perder un clásico regio, contra Monterrey, acudió a la conferencia de prensa, pero además del coraje de haber perdido, explotó contra un reportero que se disponía a hacer la primera pregunta.

Ferretti solicitó que por educación, la primera pregunta fuera realizada por una dama, y al encontrarse ante la negativa del reportero, decidió abandonar el lugar con uno de los corajes más grandes que se puedan recordar.

‘Tuca’ contesta el teléfono de reportero

Pero no todo es furia y enojos con Ferretti. Cuando está de buenas hasta es simpático y hasta se da el lujo de hablar con las mamás de los reporteros.

En conferencias, reporteros graban las declaraciones en sus teléfonos, pero justo cuando el Tuca hablaba ante el micrófono, uno de los celulares sonó y en lugar de enojarse y salir de la conferencia, se tomó la libertad de contestar y pasar el recado. “Tu mamá, mano, me dijo que compraras tortillas y los refrescos”.

Frutazos a los reporteros

El estratega se preocupa por la salud y el bienestar de quienes lo rodean, por ello, al nota sobrepeso en algunos de los profesionales de la comunicación, llevó a la conferencia de prensa algunas frutas: melón, sandía, uvas y papaya.

Una de esas uvas acabó de la cabeza de uno de los reporteros. “Te regalé una uva y tu en lugar de abrir la boca hiciste así (se agacha) y te atiné en la cabeza”, explicó.

Escondido detrás de las bancas

En un partido entre Tigres y Leones Negros, Ferretti fue expulsado por reclamar y después de fingir que no sabía que lo había echado, también fingió irse a los vestidores, aunque en realidad se quedó escondido detrás de las bancas.

En lugar de entrevistas, unos mad…

Cuando Ferretti no quiere interrupciones lo deja muy claro, ya sea con aficionados o con prensa. A su llegada a un hotel, el timonel era esperado por una persona que le pidió un minuto de atención.

“Regáleme un minuto, ¿no profe?”, pidió un reportero, pero sólo obtuvo las siguientes declaraciones: “Que te voy a regalar un minuto, te voy a regalar un madrazo”.

Clases de geografía e historia brasileña

Aunque la mayor parte de su vida la ha hecho en México, Ferretti es brasileño y en una conferencia de prensa explicó que brasileños no son lo mismo que cariocas, de hecho los cariocas ya no existen.

Resulta que los cariocas son originarios del estado de Guanabara, pero Guanabara dejó de ser estado en Brasil desde 1975, por lo que el término carioca en realidad ya no usa.

“Saca la selfie o a qué chin.. veniste ¿A besarme o a platicar?”

Si sus equipos han mantenido un estilo de juego similar, en el trato con los aficionados tampoco cambia de estilo. Enojón y a la vez amable, como con este seguidor, a quien puso nervioso por una selfie.

‘Tuca’ vs ‘Chelís’

Ferretti es intenso dentro y fuera de la cancha, por lo que no sólo ha sido uno de los estrategas más expulsados, sino que también se ha aventado unos rounds, uno de ellos contra José Luis Sánchez Solá.

‘Tuca’ papá

Ferretti extrañará a sus Tigres y sus Tigres a él, aunque el ganador será su hijo más pequeño y quien nació durante el largo periodo de Tuca en el club felino y quien por cierto heredó el carácter de su padre.