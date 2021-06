What!? La UEFA sancionaría a Manuel Neuer por usar un gafete que apoya a la comunidad LGBT+

¡Que alguien me explique! Mientras el mundo atraviesa fuertes cambios de ideologías y forma de pensar, la UEFA podría estar en el ojo del huracán al investigar y posiblemente sancionar al portero Manuel Neuer, quien portó un gafete de la bandera arcoíris en apoyo a la comunidad LGBT+ durante la Eurocopa.

El futbolista alemán disputó los partidos ante Francia y Portugal con este distintivo por el Mes del Orgullo. De acuerdo con información de medios como el canal de televisión n-tv, la Federación Alemana de Futbol (DFB) confirmó que la UEFA distorsionó el objetivo del gesto y lo califica como una “señal política“.

La información fue confirmada por Jens Grittner, portavoz oficial de la federación, y explicó que el tema se discutirá próximamente con el organismo europeo. Asimismo, explicó que por reglamento, se exige el uso del gafete oficial.

“El reglamento establece que se debe usar el brazalete proporcionado oficialmente por la UEFA. Pero junio ​​también está marcado por el orgullo en el deporte para defender una mayor diversidad. Este es un símbolo y compromiso de todo el equipo con la diversidad, la apertura, la tolerancia y contra el odio y la exclusión“, agregó.

Por si fuera poco, la Selección de Alemania se unirá al gobierno de Múnich para apoyar la causa una vez más. El alcalde Dieter Reiter se puso en contacto con la UEFA para solicitar que el Allianz Arena se ilumine con la bandera arcoíris previo al partido ante Hungría; algo que ya sucedió en ocasiones anteriores.

Las últimas horas en Hungría han sido difíciles por temas que superan por mucho lo deportivo. El gobierno local aprobó una ley que prohíbe compartir contenido referente a la homosexualidad o transexualidad con menores de edad.

En respuesta a esta decisión, el gobierno de Múnich quiere mostrar solidaridad: “Es importante que la capital de Múnich tenga un gesto visible con la comunidad LGBT+ en Hungría, que actualmente sufre con una severa legislación homofóbica y transfóbica por parte del gobierno“, explicó Rieter.

Mientras los directivos profundizan en las posibles sanciones de la UEFA a Manuel Neuer y la DFB, los usuarios en redes sociales señalan que si la confederación está tan comprometida con erradicar la discriminación e impulsar la diversidad, cualquier castigo sería contradecir sus supuestos ideales.

Por si fuera poco, el tema de las protestas ante Hungría alcanza a elementos de equipos o selecciones del mismo organismo futbolístico. Pernille Harder, atacante danesa y actual jugadora del Chelsea, publicó un mensaje en el que pide la reconsideración de tener tanta actividad europea en la ciudad de Budapest.

“Somos seres humanos. Merecemos el derecho de ser tratados como cualquier otra persona. El futbol tiene otra oportunidad de dar un paso al frente. Espero que la UEFA reconsidere realmente el llevar más juegos de la Euro a Budapest, ¿igualdad en el juego?“, redactó.

My thoughts are with the people of Hungary but especially the various LGBT communities in the country. The football world has another opportunity to step up. I hope that @UEFA will take this seriously and reconsider moving more Euros games to Budapest. Equal game? 🏳️‍🌈

— Pernille Harder (@PernilleMHarder) June 20, 2021