Undertaker protagonizará una película de terror interactiva en Netflix

El terror y el deporte son cosas muy difíciles de juntar -y que den éxito-, peeeeeero la WWE tuvo un acierto al crear el personaje del Undertaker. Sólo el mundo de la lucha libre podría tener una pizca de terror en su programación y lo hizo a la perfección con el “Enterrador”.

Aunque no nació como un personaje de terror, el Undertaker era una especie de trabajador en un panteón -ese era su origen-, aunque sí tenía algunos llamados poderes de ultratumba, pero año con año, la WWE iba creando todo un personaje con terrorífico y con poderes sobrenaturales.

Sin duda, WWE supo explotar al 100% el personaje de ultratumba que tenía el Undertaker. Lo vimos regresar de la “muerte” al ser enterrado vivo, creando rayos e ilusiones ópticas. Pero perdió un poco de empuje el tema del terror, por su cambio al dejar su personaje y cambiar al motociclista.

Incluso regresó a ser el “Hombre Muerto”, pero dejó de lado el tema funebre y sólo se dedicó a luchar, aunque tuvo sus momentos de terror en su rivalidad contra Randy Orton, en el que regresó a tener esos toques de terror en sus apariciones.

Inevitablemente, su tiempo como luchador ha terminado y es que, -como decía mi padre- al padre tiempo nadie le gana y ya no puede llevar sobre su espalda el desgaste de una lucha como WWE lo requiere, pero nunca se le olvidará como el Undertaker.

Será un luchador -y personaje- que hizo historia en la WWE y conectó con los millones de aficionados y sigue siendo uno de los luchadores más populares y eso que ya no compite regularmente como lo hace antes, pero la WWE decidió aprovechar que los aficionados lo quieren mucho.

Netflix y WWE se unen para hacer un show con el Undertaker

Netflix anunció que Undertaker tendría su propia película y aprovechando el personaje del luchador y la temporada de Halloween, pues fue como anillo al dedo. Pero, no será el único luchador que aparezca en este largometraje, pues el grupo The New Day, también aparecerá.

“Escape the Undertaker” es el título que tiene la nueva película que estrenará Netflix y la idea es que The NEw Day (Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston) entrarán a una mansión embrujada del Undertaker, en la que tendrán que tomar algunas decisiones para sobrevivir.

Esta película tendrá un ingrediente especial, pues los que vean el programa de Netflix podrán ayudar a The New Day, pues tendrán la posibilidad de elegir el destino del equipo más grande en la historia de WWE –aquí lo dejamos por si no nos creen-, así que cabeza fría para ayudar a estos tres luchadores.