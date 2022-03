La Selección de Uruguay consumó su clasificación al Mundial de Qatar 2022 tras enfrentar y vencer a su similar de Perú en las eliminatorias de Conmebol. El único gol en el marcador corrió por cuenta de Giorgian De Arrascaeta y la esperanza de los peruanos está en alcanzar el repechaje, pero la polémica no se hizo esperar con un gol no válido para los dirigidos por Ricardo Gareca.

El movimiento del portero Sergio Rochet detuvo un balón que iba a anidarse en su meta en los últimos momentos del partido. Algunas tomas parecían demostrar que la pelota cruzó la línea y otras generaron dudas. Pero lo que llamó la atención fue que el árbitro central Anderson Daronco se limitó a escuchar las observaciones del VAR y no juzgó por sí mismo desde la pantalla.

Las opiniones se dividieron en redes sociales y el diálogo continúa horas después de que terminara el Uruguay vs Perú. Y lo único claro es que Conmebol ya expuso su ‘evidencia’ para sustentar la decisión.

Este es el audio entre los árbitros y el VAR en el desenlace del Uruguay vs Perú

La polémica que desató la jugada del posible empate en el Uruguay vs Perú le dio la vuelta al mundo y provocó el enojo de todos los peruanos. En medio de los reclamos y un sinfín de insultos, la Conmebol prefirió aclarar la situación. Por ello, se publicó el audio entre todos los árbitros designados para el partido y así pudimos conocer cómo se tomó la decisión.

Una vez que la pelota parece cruzar la línea por completo, el central expresa sus dudas y apela a las diferentes tomas de la revisión. “Calma, revisen eso. ¿Para ti qué es, Kleber? Ellos van a revisar“, el asistente daba por hecho que el balón superó la línea por completo; sin embargo, antes entró la revisión del VAR.

“Checando, no entró. Tenemos que mandar esa imagen. Para en esa imagen. Esta. Vuelve, vuele, adelante, adelante, ahí está. El balón no entra todo, vamos a hacer un zoom. No entra todo, vamos a enviar esa imagen“, dicen desde el VAR.