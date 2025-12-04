Lo que necesitas saber: Serbia terminó las eliminatorias mundialistas de la UEFA en el tercer lugar del Grupo K.

Veljko Paunovic con todo y que no clasificó al Mundial 2026, logró mantener su chamba. La Selección de Serbia lo renovó hasta el 2030, apostando por un proyecto de largo plazo.

Mientras algunos entrenadores como Miguel Herrera fueron despedidos tras quedar eliminados del Mundial 2026 y otros como Steve McClaren tuvieron la decencia de renunciar al no cumplir los objetivos, el ex de Chivas se ganó la confianza de la directiva y salvó el puesto.

Serbia renovó a Veljko Paunovic como su entrenador hasta el 2030 / Fotografía @FSSrbije

Veljko Paunovic se queda en Serbia hasta el 2030

La Selección de Serbia había firmado a Veljko Paunivoc para dirigir los últimos dos partidos de las eliminatorias mundialistas de la UEFA. La idea era meter al equipo, al menos, a playoffs. Sin embargo, terminaron en el tercer lugar del Grupo K, sin oportunidad de nada.

Aún así, decidieron extender su contrato hasta el 2030. Y digamos que tiene sentido ya que Veljko ni siquiera fue el ‘culpable’ de quedar fuera, él llegó a buscar un milagro.

“Es un gran honor para mí asumir oficialmente hoy el cargo de entrenador de la selección nacional A. La alegría y la satisfacción son las emociones que me dominan en este momento, aunque inmediatamente después de los partidos contra Inglaterra y Letonia, todos tuvieron claro que quiero seguir colaborando con la gente de la Federación, con la selección nacional y con los chicos que tienen la tarea de devolver el fútbol serbio al lugar que le corresponde”. Dijo Paunovic.

¿Qué entrenadores con paso por el futbol mexicano dirigen selecciones?

Con continuidad de Veljko Paunovic con Serbia, los entrenadores que han pasado por el futbol mexicano y que ahora dirigen selecciones se ha modificado y reducido.

Hasta el momento, solo queda Marcelo Bielsa al frente de Uruguay y quien fue entrenador del Atlas y América en los 90’s. Paunovic, ex de Chivas y Tigres entre el 2022 y 2025.

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay / Fotografía @Uruguay

Luis Fernando Tena con paso por Chivas, Juárez, Cruz Azul y la Selección Mexicana que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, aún no puede cantar victoria, pues aunque sigue oficialmente al frente de la Selección de Guatemala, su contrato termina en diciembre del 2025 y sin la clasificación al Mundial está en duda su renovación.

Miguel Herrera, ex de América, Tigres, Tijuana y de la Selección Mexicana, no sobrevivió a la eliminatorias y Costa Rica le dio las ‘gracias’.

Foto: Federación de Futbol de Guatemala

Y claro, Javier Aguirre, quien está al frente de la Selección Mexicana. En la Liga Mx ha dirigido equipos como Monterrey, Pachuca y Atlante.