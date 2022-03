¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo a México vs Honduras rumbo a Qatar 2022?

El octagonal de la Concacaf está cerca de terminar y con ello, conoceremos a los clasificados al Mundial de Qatar 2022. México se mantiene en la tablita y para estar un paso más cerca de avanzar, necesita ganar a su visita a Honduras en la penúltima jornada del torneo. Si esto no sucede, existe la posibilidad de quedar en manos de otros resultados.

La realidad es que el estilo de la Selección Mexicana con Gerardo Martino ya no convence y el ‘Fuera Tata’ es una constante. El empate sin goles contra Estados Unidos sembró nuevas dudas e incrementó las que ya existían, así que el objetivo más allá de una victoria, ahora es mostrar un estilo que imponga.

Eso sí, existe la posibilidad de que Martino no pueda dirigir en el México vs Honduras por temas de salud. Independientemente de contar o no con el DT, la misión es dejar atrás los 22 puntos que se tienen ahora y llegar a 25 para amarrar el boleto lo antes posible. Pero para que no pierdas detalle, por acá te dejamos las combinaciones que necesita el ‘Tri’ en caso de empatar e incluso de perder.

Honduras es la otra cara de la moneda, ya que vencer a México solo representaría ‘hacerle la maldad’. Con apenas cuatro puntos y ocho derrotas en el octagonal, el equipo catracho ya no tiene chance de ir a Qatar.

Mientras tanto, la parte alta de la clasificación tiene a Canadá como líder en solitario con 25 unidades y su próximo rival es Jamaica. Estados Unidos supera a México por diferencia de goles y Costa Rica acecha por el tercer puesto con 19 puntos. El cuarto lugar del octagonal irá al repechaje contra Nueva Zelanda.

¿En dónde podré ver la visita de México a Honduras?

México volverá a la actividad este domingo 27 de marzo y el encuentro ante Honduras comenzará a las 17:05 horas del centro de México. Podrás seguir la transmisión a través del canal Las Estrellas (Canal 2), Azteca 7 y TUDN.

Si no tienes alguna televisión cerca, la opción es ver el juego a través de la página de Azteca Deportes; en su defecto, puedes descargar la app de Azteca Deportes (acá te dejamos el link para Android y si tienes iOS dale click por acá). Asimismo, está la opción del sitio web de TUDN, aunque solo si eres suscriptor de Izzi o Blim.