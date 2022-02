¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo a Rayados por el quinto lugar del Mundial de Clubes?

Los Rayados del Monterrey consumaron un fracaso rotundo al quedar eliminados del Mundial de Clubes apenas en la segunda ronda, que representó su primer partido del torno. El equipo dirigido por Javier Aguirre cayó ante el Al-Ahly por la mínima diferencia y solo podrá competir por quedar en quinto lugar.

El rival será el Al-Jazira, club de Abu Dhabi que perdió contra el Al Hilal hace unos días. No obstante, este encuentro no provoca la misma ilusión y emoción en la afición de ‘La Pandilla’. La derrota del sábado 5 de febrero tocó fibras sensibles e hizo explotar a la gente de forma poco común.

Si bien es cierto que los seguidores hacen hasta lo imposible por seguir a su club y fueron cientos de ellos los que acompañaron a Rayados al Mundial de Clubes, las protestas por el descalabro se salieron de control. El autobús regiomontano fue interceptado horas después y aparecieron las amenazas para futbolistas y cuerpo técnico.

La cosa se puso color de hormiga con las declaraciones de Javier Aguirre tras la eliminación; además de reconocer el fracaso, el timonel habló sobre el papel de Rayados en otras ediciones del Mundial de Clubes: “Monterrey ha venido cinco veces y no lo ha ganado nunca, jamás llegó a la final. No falla el penal el que no lo tira, aquí hay que estar trabajando. No podemos lamentarnos, tenemos que cerrar bien“, declaró.

Pero volviendo a lo estrictamente futbolístico, la buena noticia es que Aguirre ya podrá contar con César Montes para buscar el quinto lugar de la competencia. El defensor daba positivo a COVID-19 en las pruebas PCR y una vez que apareció el negativo, pudo viajar con el resto del plantel. La única duda es si el también seleccionado nacional será titular.

Se salió de ‘control’ la protesta de algunos aficionados rayados a su equipo, quisieron detener el autobús y terminaron amenazando al Vasco Aguirre… “Baja por las buenas, Aguirre, mañana seremos más” WTF pic.twitter.com/NKDHkO4H6P — Jesús Barrón (@BarronSports) February 6, 2022

¿Dónde puedo ver el último partido de Rayados en el Mundial de Clubes?

El balón volverá a rodar para los Rayados en el Mundial de clubes este miércoles 9 de febrero a las 7:30 horas del centro de México. Aquellos que tengan la intención de madrugar, tendrán que sintonizar la señal de TNT Sports para ver el partido ante el Al-Jazira.