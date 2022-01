¡Orgullo mexicano! Así fue la victoria de Pato O’Ward y DragonSpeed en las 24 horas de Daytona

¡Nuevo trofeo para Pato O’Ward! El piloto mexicano de IndyCar puso una pequeña pausa en su preparación con Arrow McLaren para correr las 24 Horas de Daytona. DragonSpeed contó con su participación junto a Colton Herta, Devlin DeFrancesco y Eric Lux.

El equipo se llevó el primer lugar en la clase LMP2 en un cierre no apto para cardiacos que nos emocionó en las últimas vueltas. Este es el segundo triunfo del regiomontano en esta competencia, pues en 2017 lo consiguió en clase LMPC. No había otra forma de arrancar el 2022, en el que se espera que gane confianza hasta perfilarse más como prospecto para Fórmula 1.

El fin de semana comenzó con un pronóstico positivo, ya que el mexicano lideró en las prácticas con vuelta de 1:49.251. Una vez que comenzó la cuenta regresiva en Daytona, Pato tomó el volante en cuatro turnos y dejó grandes sensaciones a bordo del número 81. Su primera participación fue en sustitución de Eric Lux.

Pato O’Ward recuperó dos posiciones para su equipo y después dejó el auto en manos de Colton Herta, quien por cierto es su compañero en IndyCar. La carrera siguió su curso y la última aparición del regiomontano duró una hora y 40 minutos sobre la pista.

No obstante, la victoria en las 24 Horas de Daytona tuvo tintes cardiacos en los últimos momentos. O’Ward y compañía se quedaron con la primera posición de su categoría en las últimas vueltas, apenas había 10 minutos en el cronómetro cuando Herta se acercó peligrosamente a Louis Deletraz de Tower Motorsport. Ese peligro terminó con un rebase que emocionó a todos en pits y comenzaron los festejos.

‘ @ColtonHerta passes FOR THE LEAD in LMP2! @PatricioOWard and the @DragonSpeedLLC team are LOVING IT! #Rolex24 pic.twitter.com/rgUwDZfmOn

Eso sí, al recibir los premios que los certifican como campeones de las 24 Horas de Daytona, Pato O’Ward y sus compañeros hicieron la tradicional lluvia de champaña. Uno de los patrocinadores entregó un reloj nuevecito a cada piloto y el mexicano corrió a protegerlo antes de que se mojara en medio de la euforia.

Find yourself someone who will protect you like @PatricioOWard protecting his new Rolex ⌚️😅#IMSA #Rolex24 pic.twitter.com/lmKwLSlcl8

— Motorsport.com (@Motorsport) January 30, 2022