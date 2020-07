La espectacular doble atajada de Pedro Gallese en el triunfo del Orlando sobre el New York City

Orlando está muy cerca de avanzar a la siguiente ronda en el torneo especial de la MLS, luego de haberse impuesto al New York City por 2-1, en un partido que se vio marcado por dos voleas espectaculares… uno de cada equipo y una doble atajada de Pedro Gallese.

Este fue el segundo triunfo del Orlando en el torneo especial de la MLS. Cabe recordar que en el primer encuentro, derrotaron al Inter Miami en el último minuto con un gol de Nani (que acá te dejamos). Con ello, el club local tiene pie y medio en la ronda de Octavos de Final.

Primero fue Chris Muller del Orlando, quien aprovechó un gran centro dentro del área, en el cobro de un tiro libre, para impactar el balón justo antes de que tocara el terreno de juego. Así el equipo local se ponía en ventaja.

WHAT. A. FINISH.@cmueller1662 with an early stunner for Orlando! #NYCvORL pic.twitter.com/kHBFt9EpKG

— Major League Soccer (@MLS) July 15, 2020