El mundo del futbol acaba de despedir a un grande. Este día Vincent Kompany, histórico jugador del Manchester City, anunció su retiro oficial del futbol para tomar un nuevo rumbo en su carrera, por lo que el belga se marcha pero no sin antes haber dejado un legado enorme. Esta vez recordaremos el gol más importante de su carrera, ese que significó un título para los ‘Citizens’ en la Premier League.

Vincent Kompany pasó la mayor parte de su carrera jugando con el Manchester City. El belga se entregó siempre en cada partido, dio lo mejor de sí en beneficio del conjunto, supo ganarse el corazón de los aficionados y luego de 17 años de carrera profesional ha dicho adiós a las canchas.

There won’t be another like him! 💪

Best of luck on your retirement from football, @VincentKompany 💙

🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/rWzgnli4ih

— Manchester City (@ManCity) August 17, 2020