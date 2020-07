¡Sonríen los Wolves! West Ham sorprendió al Chelsea y sueña con la salvación

La jornada 32 de la Premier League nos acaba de sorprender con un resultado rompequinielas y es que el West Ham, quien está involucrado de forma directa en el descenso, venció al Chelsea en una edición más del Derbi de Londres, por lo que la salvación es factible y ahora depende totalmente de ellos.

El partido comenzó sumamente movido en ambos lados y es que el West Ham, contrario a lo que nos imaginábamos, comenzó el duelo a todo lo que da, presionando al Chelsea, llegando a su área e incluso marcó primero, siendo que este sería anulado por el silbante pero la amenaza era seria.

Chelsea se adelantó en el marcador hasta el minuto 42 y es que el West Ham cometió una falta dentro de su área y el árbitro marcó penal. Willian tomaría el balón, le pegaría muy bien al balón, este se incrustó en las redes y ya era el 0-1 para los ‘Blues’.

A segundos de terminar la primera mitad, al minuto 45+2, West Ham alcanzaría a rescatar el empate y es que aprovecharían un tiro de esquina donde Tomás Soucek remataría al arco, aunque con algo de polémica y pondría el 1-1 en el marcador.

La segunda parte fue igual de intensa que la primera pero favoreciendo al West Ham y es que de nueva cuenta se irían con todo al frente donde su recompensa llegaría muy pronto.

Corría el minuto 51 del partido cuando West Ham hiló una buena serie de pases y llegó al área del Chelsea. Le habían cometido falta a Michail Antonio (en apariencia) pero la jugada siguió. El balón llegó al lado derecho, centro raso, el propio Antonio remataría al arco y con ello ya le daban la vuelta al encuentro. 2-1 para los ‘Hammers’.

Ok, no entendemos lo que está pasando, pero trataremos de escribirlo: #WestHam la hizo chiquita y Michail Antonio ya los puso arriba 2-1 vs #Chelsea

In Moyes we trust (?)pic.twitter.com/EVJ44bAPJy

— El Show de la Premier (@SDL_Premier) July 1, 2020