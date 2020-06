Polémica con el VAR ‘benefició’ al Real Madrid, nuevo líder de España

La jornada dominical de La Liga ha terminado y los pronósticos se han cumplido. El Real Madrid venció a la Real Sociedad, con algunos problemas pero triunfo al fin, mismo que los coloca de momento como líderes del campeonato y es que un penal muy bien cobrado por Sergio Ramos y otro gol de Benzema, fue lo que guió este momento que esperaba la afición ‘Merengue’ desde hace semanas. El VAR fue protagonista y ya veremos qué sucedió.

Este encuentro comenzó sumamente parejo, trabado en medio campo, con los dos equipos buscando descifrar al rival sin regalar espacios y yendo de a poco al frente. El primer tiempo fue más de ‘estudio’ para el Real Madrid y la Real Sociedad pues aunque sí atacaban por las bandas o con jugadas preparadas, no generaban mayor peligro.

Una jugada de Karim Benzema y otra de Vinicius Jr, fue lo más peligroso de los primeros 45 minutos y es que ambos tuvieron remates a portería que fueron bien atajados por Remiro, así que el empate a 0 se mantendría hasta el medio tiempo.

La segunda parte comenzó y el Real Madrid mostró otra cara pues pese a que Zidane mantuvo a su 11 inicial fueron mucho mas agresivos, hecho que propició el penal que Sergio Ramos convertiría en gol.

Fue en el minuto 50 del segundo tiempo donde la Real Sociedad cometió una falta dentro de su área; Diego Llorente fue el responsable de esta acción y se ganó una tarjeta amarilla. Sergio Ramos tomó el esférico, hizo algunos movimientos para despistar al arquero, tiró el penal a su lado derecho y con ello abrió el marcador. Real Madrid lo ganaba 0-1.

La Real Sociedad comenzó a hacer algunos cambios tácticos con el fin de rescatar cuando menos el empate y es que jugadores como Isak, Odegaard, Portu, Januzaj (que entró de cambio) y algunos otros, buscaron atacar por todas las vías posibles; sí anotaron un gol pero este fue anulado por estar en fuera de lugar. Se revisó en el VAR y estuvo correcta la decisión pero generó gran polémica.

La zaga en ataque se unió a Karim Benzema para tratar de sentenciar este partido, tuvieron un par de oportunidades de peligro y fue hasta el minuto 70 que caería el segundo gol del encuentro, pues Karim benzema una vez más marcaría para el Real Madrid, por lo que además de perseguir su mejor temporada, puso el 0-2… con gran polémica y es que el balón le habría dado en la mano.

El árbitro revisó la jugada en el VAR, decidió que no hay mano y pese a que los jugadores de la Real Sociedad reclamaron a más no poder, no les hizo caso. Gol para el Real Madrid.

La Real Sociedad se acercó al Madrid con un gol de Mikei Merino al 83 pero no sería suficiente. Todo estaba definido.

El Real Madrid con este resultado se coloca de momento como líder de La Liga Española tras llegar a 65 unidades, igualando al Barcelona. Ellos son primeros ya que el primer criterio de desempate son los duelos directos y con un empate y una victoria, los ‘Merengues’ se colocan primeros y dependen de ellos para ser campeones.