¡Frente a LeBron! La jugada de Jamal Murray que hizo recordar a Michael Jordan

Michael Jordan es, para muchos, insuperable en la NBA. Sin embargo, Jamal Murray de los Nuggets de Denver se mandó una tremenda canasta en la cara de LeBron James, que hizo recordar aquellas épocas de ‘MJ’.

La serie de Finales de Conferencia entre Nuggets y Lakers “revivió” gracias a Jamal Murray, quien guió a los de Denver a obtener una victoria muy importante en el Juego 3, más allá de que la franquicia de Los Ángeles está a un partido de meterse a las Finales de la NBA.

Fue en el Juego 4 donde se dio la jugada de Jamal Murray, que nos hizo pensar a todos en Michael Jordan. Los Lakers lideraban el marcador por 57-49 y el base decidió hacer magia, en una jugada donde participó, o eso quiso, LeBron James.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Murray dio el salto y parecía que iba a clavar el balón, por lo que LeBron James también brincó para intentar bloquearlo. Sin embargo bajó el balón, cambio de dirección y justo antes de caer lo tiró de espaldas para encestar.

La genialidad de Jamal Murray anoche que tanto nos ha hecho recordar a Michael Jordan pic.twitter.com/ad0if3eUPJ — More Than A Game (@Pasion_Basket1) September 25, 2020

No tenemos duda que la calidad de Michael Jordan difícilmente la igualará alguien. No obstante la jugada de Jamal Murray no sólo demostró el nivel del base de los Nuggets, sino que nos hizo recordar aquellos tiempos donde la NBA era un espectáculo puro.

La serie entre Nuggets y Lakers

En las anteriores rondas, los Nuggets de Denver se repusieron a un 3-1 para eliminar a Jazz de Utah y a los Clippers de Los Ángeles. El terreno no es reconocido para ellos, aunque ahora tienen enfrente al equipo liderado por LeBron James.

Jamal Murray y los Nuggets de Denver buscarán la hazaña ante los Lakers el próximo sábado 26 de septiembre. Una derrota los dejará fuera definitivamente pero un triunfo pondrá más que viva la serie.