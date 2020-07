Elseid Hysaj: El futbolista que anotó su primer gol con el Napoli tras 193 partidos

La temporada para el Napoli está llegando a su fin y aunque tuvieron altas y bajas a lo largo de los meses, al final del día un hombre ‘pudo ver la luz’. La escuadra ‘Napolitana’ le ganó al Sassuolo gracias a un gol de Elseid Hysaj (y uno más de Allan), futbolista de Albania que ha jugado en el club desde hace 5 años y pese a que ha visto buenos momentos en el equipo, por fin pudo marcar su primer gol tras 193 encuentros.

Elseid Hysaj es un futbolista que se desempeña como defensa lateral. Fichó con el Napoli desde el año 2015 luego de jugar por tres años en el Empoli FC, club italiano que hoy no figura en la Serie A.

Si bien la posición de defensa no requiere marcar goles forzosamente, lo del Elseid Hysaj es de resaltar, pues en distintas ocasiones se le había visto yendo al ataque en los partidos del Napoli y por una circunstancia u otra el gol se le negaba.

Corría el minuto 8 del partido cuando el Napoli inició una gran jugada en ataque en contra del Sassuolo. Elseid Hysaj tomó el balón por la banda izquierda y se encaminó hacia el centro del área; vio un espacio, remató a puerta con un disparo cruzado potente y sin nada más que hacer para los rivales, este sería el 0-1 momentáneo.

I greet you and wish you all a peaceful night with this extraordinary goal scored tonight by one of the stars of our National Team, Elseid Hysaj. 👐🇦🇱 pic.twitter.com/c05KRmEX8u

— Ilir Meta (@ilirmetazyrtar) July 25, 2020