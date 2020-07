Vinícius Jr. está en cuarentena y espera un segundo test de coronavirus

El Real Madrid vive un gran momento y está encaminado a ganar el título de La Liga Española. Sin embargo, un jugador de su plantilla habría dado positivo de coronavirus. Se trata nada más y nada menos que de Vinícius Jr..

El brasileño se sometió a un test para desechar que tenga o no coronavirus, 48 horas antes del partido que el Real Madrid disputará ante el Deportivo Alavés, al igual que el resto de sus compañeros. No obstante, esa prueba arrojó “un valor indeterminado”.

Es por eso que Vinícius Jr. se sometió a una segunda prueba, de la que tendrá resultados el jueves 9 de julio. El Real Madrid volverá a la cancha del Alfredo Di Stéfano el viernes 10 para recibir al Deportivo Alavés y dar un paso más hacia el título de La Liga Española. Por acá te dejamos imágenes del estadio ‘merengue’.

“El doctor me informó que salió mal la prueba y la vamos a repetir, esta tarde vamos a tener el resultado. Nosotros como siempre cuando pasa una cosa así no puede entrenar el jugador. Ojalá que no haya nada y pueda estar con nosotros mañana“, declaró Zinedine Zidane en conferencia de prensa.

Vinícius Jr. no se presentó al entrenamiento del equipo en Valdebebas y se quedó en casa, esperando los resultados de la prueba. El brasileño no presenta ninguno de los síntomas del coronavirus, aunque eso no descarta que haya contraído la enfermedad.

Luka Jovic aislado

Días antes, Luka Jovic del Real Madrid había sido aislado en su casa. El delantero serbio estuvo en contacto con un amigo que dio positivo por coronavirus. Al igual que Vinícius Jr. está en cuarentena, esperando que se descarte que se haya contagiado.