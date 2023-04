El deporte en México vive contrastes en todos los aspectos, pero el económico es uno de los más marcados. Aunque los futbolistas están siempre en la cima de los ingresos, las diferencias se marcan incluso en otras disciplinas como el alpinismo, la especialidad de Viridiana Álvarez.

La mexicana está en el inicio de un nuevo reto: escalar el Everest sin oxígeno suplementario. Esto supone máxima exigencia física y mentalmente hablando; sin embargo, a esa lista hay que agregar el financiamiento.

Desde el equipo, hasta llegar a un aspecto vital como los alimentos, los alpinistas necesitan de una buena cantidad de dinero para cualquier expedición. Por ello, Viridiana Álvarez y otros montañistas se decepcionan cuando las marcas buscan patrocinarlos sin conocer su trabajo.

Fotos: Cortesía

No es un secreto que las redes sociales son un fenómeno actual y muy importantes como canal de difusión. Peeero los números y las estadísticas se han convertido en la prioridad de las empresas para trabajar con cualquier deportista.

“El financiamiento también es parte del entrenamiento, de la expedición. Llegar al campamento base es un éxito porque significa que conseguiste el dinero. Me ha tocado de todo, empresas que lo que te piden más allá de las expediciones y el reto, es el impacto en redes.

“Entiendo que sea parte de, pero cuando me piden eso antes de saber de qué se trata el proyecto, no le entro. Esas personas no están viendo el proyecto como tal. Lo ven de una manera muy comercial“, explicó Viridiana Álvarez en entrevista para Sopitas.com.

Los ‘influencers’ son la primera opción de las marcas

Como alpinista y mujer, Viridiana Álvarez es una pionera. La originaria de Aguascalientes ha sido la primera en latinoamericana en subir el K2 y ahora busca ser la primera mexicana en escalar el Everest sin oxígeno suplementario.

Abrir puertas no es un camino sencillo, por lo que el reto comienza mucho antes de llegar a la montaña. En el caso de Álvarez es importante alzar la voz para que el alpinismo tenga el lugar que merece y así, poco a poco, cada atleta reciba apoyo por su trabajo y no por un número.

“Hay un compromiso para abrir este camino y que en México, las empresas nos vean como una posibilidad y un atleta más. A veces ni siquiera consideran al alpinismo como deporte. Buscan influencers o atletas olímpicos, que tienen su reconocimiento, no es uno más o uno menos. Pero sí que haya la posibilidad de que los y las montañistas entremos a ese escalón de nivel deportivo e influencia para financiar expediciones. Ese es el mayor reto en este momento: dar el dinero para ir a las montañas”. Viridiana Álvarez en Sopitas.com

Preparación mental, prioridad para Viridiana Álvarez en camino al Everest

Contra todo y a pesar de todo, los mexicanos que se dedican al alpinismo tienen que seguir rutinas muy estrictas. Antes de cualquier ascenso hay entrenamientos muy fuertes hablando de ejercicio, aunque la mentalidad es el aspecto más importante para Viridiana Álvarez.

“Hay una preparación física de acondicionamiento y fuerza. Esa preparación mental es más importante creo yo, porque la mente es quien mueve a los músculos independientemente de qué tan fuertes estén. Tener la capacidad de tener los pensamientos correctos a cada momento, que no se presente el autosabotaje… Nosotros somos nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo. Desde ahí, tener ese dominio de los pensamientos y acciones“, explicó la mexicana.

Viridiana Álvarez volverá a escalar el Everest en 2023 / Foto: Cortesía