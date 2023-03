Entrevista con Viridiana Álvarez, la mexicana que escalará el Everest sin oxígeno suplementario

La historia de Viridiana Álvarez ha deslumbrado a millones en México y el mundo. Se trata de una conferencista, administradora de empresas y experta de la industria automotriz que también es alpinista y ha escalado las montañas más altas e icónicas del planeta.

El Pico de Orizaba, el Aconcagua y la K2 son cimas que ya alcanzó, además de que presume un récord Guinness por el ascenso más rápido de las tres montañas más altas del mundo utilizando oxígeno suplementario; no obstante, los retos en su lista siguen creciendo. Por ello, Viridiana Álvarez regresará al Everest para volver a escalarlo, aunque ahora con el reto de lograrlo sin oxígeno suplementario.

Lo que de por sí supone un desafío difícil, incrementa en su nivel de complejidad al no tener un apoyo extra para el cuerpo. El aire y la presión son factores clave al llegar a la cumbre de una montaña, por lo que la alpinista mexicana quiere superarse a sí misma de esta manera.

Fotos: Cortesía

¿A qué se enfrenta Viridiana Álvarez en el Everest sin oxígeno suplementario?

La lista de riesgos al escalar es bastante larga y Viridiana Álvarez la conoce a la perfección. Aún así, siente ese ‘gusanito’ que la invita a seguir adelante, sobre todo para regresar a las cimas que ya conquistó para lograr la hazaña nuevamente.

“Es un reto físico y mental, pero físico sobre todo. Es llevar al cuerpo hasta el límite, como sobrepasar la barrera de lo posible. Por muchos años se pensaba que el hombre no podía llegar hasta esa altura sin oxígeno suplementario, hasta que un italiano lo hizo. De ahí, ya hay alrededor de 300 hombres y solo 9 mujeres.

“Para mí, el tener esta inquietud, es algo que mi razón no entiende; ir nuevamente a esa montaña a la que le tengo aprecio, seguir retándome. No sé si lo pueda lograr, pero lo voy a intentar y creo que sí hay un destino, algo que me llama y lo he sentido en muchas cimas“, confesó ilusionada en entrevista para Sopitas.com.

Álvarez en su ascenso al Everest en 2017 / Foto: Cortesía Viridiana Álvarez

Sin embargo, hay ocasiones en las que el cuerpo llega a su límite. Viridiana Álvarez es consciente de ello y si bien quiere seguir descubriéndose como deportista, asegura que se detendrá si es necesario.

“Es parte del reto. En cada montaña sigo descubriendo mis límites y esa línea es muy delgada. El decir hasta dónde ya. Puede llegar el límite de morir, un colapso de los pulmones o edema cerebral. Definitivamente amo la montaña, pero no le doy mi vida. Es un espacio que me ha permitido conocerme, pero no en donde me gustaría que mi vida terminara“, explicó la originaria de Aguascalientes.

Los micromachismos en el mundo del alpinismo

A pesar de todos los espacios que las mujeres ocupan dentro y fuera del deporte, todavía hay barreras por derribar. Las que se reflejan en el alpinismo pueden ser ideológicas e incluso religiosas; sin embargo, Viridiana Álvarez deja las creencias y las críticas fuera de su trabajo.

“Trato de no darle importancia o no lo dejo entrar, pero sí hay momentos o personas que me han hecho ver que eso sigue estando presente. Hasta comentarios a los que no les daba importancia y definitivamente están. Sobre la menstruación, de que somos el sexo débil u otros más profundos religiosos o culturales porque hay montañas en las que la mujer no es bien vista o es impura“.

Fotos: Cortesía

Pero si se trata de tomar cartas en el asunto, Viridiana Álvarez prefiere que sus logros hablen por sí solos. Como figura en un ambiente dominado por los hombres, aconseja a las demás alpinistas y mujeres para demostrar que pueden conseguir lo que buscan.

“Cuando me preguntan qué podemos hacer como mujeres, siempre les digo que enfocarnos en lo que vamos a hacer. No en lo que los demás están diciendo. Nos ganamos el derecho de estar ahí, hay que ir y escalar esas montañas. No hay una limitante física como tal, son mentales y los retos de ahora son los comentarios“, agregó.

La motivación para Viridiana Álvarez no termina y la alpinista mexicana comenzará un nuevo viaje a partir del miércoles 29 de marzo. El avión con destino a Nepal es el primer paso para la aventura que la convoca a conseguir lo que muchos consideran imposible.