¿ViX cumple con la promesa de incrementar la exposición de la Liga MX Femenil?

El jueves 31 de abril y para sorpresa de todos, TUDN anunció que sus partidos de la Liga MX Femenil dejarían de ser transmitidos en televisión por cable y solo podrán verse por la aplicación ViX. No es el primer experimento de esta televisora con la Liga y parece que todavía no va muy bien.

El objetivo de TUDN de acuerdo con su narrador Alfredo Tame, esto “hará que los juegos puedan llegar a más personas, a más países, que las futbolistas y Liga serán más conocidas a nivel mundial“. ¿Pero qué tan cierto es esto?

La parte positiva del cambio es que la aplicación es gratuita (por ahora) y la Jornada 14 nos permitió ver tres partidos a través de ella: Necaxa vs San Luis, América vs FC Juárez y Pumas vs Tigres.

¿Qué pasó con TUDN y cómo se anunció el cambio de la Liga MX Femenil a ViX?

Los derechos de transmisión de la Liga MX Femenil se dividen dependiendo los clubes, TUDN que ahora transmite por ViX cuenta con siete equipos: América, Pumas, Necaxa Cruz Azul, Juárez, Toluca y Tigres. Hasta antes del 31 de marzo, los partidos se podían ver por el canal de TV por cable y en el caso de las máximas campeonas, también por Afizzionados.

Esto ya no será posible, ya que la aplicación de ViX se llevará todos y cada uno de los partidos del torneo femenil, así como de la Liga de Expansión. Lo peor del caso es que el anuncio se dio el mismo día de la modificación y nos tomó a todos por sorpresa.

Así funcionó ViX durante su primera jornada de Liga MX Femenil

La realidad es que entre todas las complicaciones, el Necaxa vs Atlético de San Luis fue el partido que más sufrió. Varios aficionados no se enteraron del cambio por la premura del aviso, otros batallaron para conectar la aplicación a sus dispositivos y de acuerdo con comentarios en redes sociales, la mayor parte de los problemas apareció con usuarios de Android.

Y nadie está exento, pues la portera Renata Masciarelli compartió en redes sociales que no podía acceder a la señal desde su televisión. Se trata de una de las futbolistas que más impulso le da a la Liga fuera de sus participaciones en la cancha y quedó igual que todos nosotros.

A alguien más le pasa esto para ver el partido de Necaxa? pic.twitter.com/QZicpFic7P — Renata Masciarelli (@MasciarelliR) March 31, 2022

Todavía no es compatible con todas las Smart TV

Contrario a lo que se dijo el día del anuncio, ViX no está disponible para todas las televisiones Smart TV y en consecuencia, tampoco los contenidos de la Liga MX Femenil Nosotros intentamos descargarla en tres marcas diferentes, pero ninguna muestra la aplicación en su respectiva tienda. Asimismo, en redes sociales hubo comentarios sobre la misma situación y la cosa es que no se trata de un problema de la televisión, sino de la promesa que se hizo con el cambio.

El primer día de transmisión hubo errores y no todos se corrigieron durante la jornada, ya que casi todas las pantallas se quedaron sin la señal de ViX hasta el sábado en el Pumas vs Tigres.

Algunos usuarios en redes sociales cuestionaron este punto y la respuesta fue que la gente de ViX está “trabajando para poder ofrecerte la mejor experiencia”, pero mientras ya hubo quien se perdió partidos de Liga MX Femenil.

Ya no es posible ver más de un partido al mismo tiempo

Algunos van a decir que estamos equivocados, pero ahí va la explicación de este punto. Ciertos servicios de televisión de paga tienen la opción de visualizar dos canales al mismo tiempo. Por ejemplo, los lunes suele juntarse la actividad y hay partidos por TUDN y Fox Sports a las 19:00 o a las 21:00 horas.

Al cambiar la señal de TUDN por ViX, habrá que ver los juegos en dos dispositivos diferentes y si solo se tiene una televisión, habrá que escoger entre uno u otro.

Confusiones al momento de abrir ViX y buscar la Liga MX Femenil

Durante la primera jornada de transmisión de ViX en la Liga MX Femenil, los aficionados batallaron para encontrar los partidos. Esto sucede porque al abrir la aplicación o página web, el canal que aparece es Zona TUDN y por ahí no van los partidos.

En lugar de esto, hay que buscar la pestaña de “Canales” y seleccionar el de Deportes. Ahí sí podrás ver toda la programación de Liga MX Femenil y Liga de Expansión.

¿Qué transmite TUDN en lugar de la Liga MX Femenil?

Tal parece que el nuevo contenido original de TUDN será exclusivo o casi exclusivo de ViX, ya que los espacios que suele ocupar la Liga MX Femenil no tuvieron programas en vivo.

Mientras se jugaban los partidos correspondientes a la Fecha 14, el canal de TUDN emitió retransmisiones incluso de la misma Liga.🤦🏻‍♀️ Así fue la primera jornada y no queda otra más que darles el beneficio de la duda para la segunda jornada (15 del Clausura 2022) que se jugará del 16 al 18 de abril.