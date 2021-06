Equipo de Washington en la NFL contrata a doctora enfocada en salud mental de los jugadores

La salud mental se ha vuelto fundamental en todo aspecto deportivo de las instituciones y Washington Football Team dio un paso adelante en todo este tema al contratar a la primera doctora que se encargará específicamente de la salud mental de los jugadores.

Este aspecto deportivo que están aprovechando la franquicia de la NFL, es para lograr el mejor rendimiento de todos y cada uno de los jugadores por el apoyo emocional en las diferentes situaciones que se puedan presentar en los miembros de una plantilla.

Para el puesto contrataron a la Dra. Barbara Roberts, una psicóloga como la primera directora de servicios clínicos y de bienestar a tiempo completo del equipo. La Dra. Roberts es solo el cuarto médico de tiempo completo con doctorado en psicología.

“Me enfocaré en el desarrollo de una base para el bienestar mental y su impacto en la salud y el rendimiento en general. Estoy profundamente agradecido con Dan y Tanya Snyder y el entrenador Rivera por esta tremenda oportunidad de desarrollar aún más una cultura de bienestar“, dijo la doctora sobre su nuevo cargo.

Ron Rivera, entrenador en jede de Washington también se pronunció al respecto de la nueva miembro del equipo “La salud mental es uno de los factores más importantes para asegurarnos de que nuestros jugadores estén preparados para los desafíos de la vida en la NFL“.

La importancia de la salud mental en el deporte

Naomi Osaka es una de las figuras del tenis internacional y con la llegada del Roland Garros en Francia, tomó una polémica decisión para su juego en el abierto. Para asegurarse que su salud mental no se viera afectada de algún modo hasta donde avanzará en la competición.

Su decisión fue clara y sencilla, no hablar con los medios de comunicación, pues alegó que los cuestionamientos de la prensa afectan a todos los competidores en el aspecto mental y tras su primer partido, no habló para la prensa, pero no todo quedaría ahí.

Los organizadores del Grand Slam amenazaron con eliminarla del torneo por esta razón, además de que tendría que pagar una multa de 12 mil dólares por esa omisión con la prensa. Acto posterior, Naomi Osaka se retiró del torneo antes de tener que llegar a que la expulsado.