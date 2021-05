La japonesa Naomi Osaka abandonó Roland Garros para cuidar su salud mental

Después de varios días envuelta en polémica por negarse a hablar con los medios de comunicación, la japonesa Naomi Osaka decidió abandonar el Roland Garros con el objetivo principal de cuidar su salud mental.

Todo comenzó antes de que comenzara el segundo Grand Slam del año. La número 2 en el ranking de la WTA reveló que no daría conferencias de prensa porque, en ocasiones, los cuestionamientos afectan a los y las tenistas en el aspecto mental.

Esta decisión no le gustó ni a los organizadores del torneo, ni a la WTA, incluso molestó a los directivos del US Open, Australian Open y Wimbledon. Por ello, Naomi Osaka fue multada con 15 mil dólares y se le advirtió que todo podría terminar con su descalificación de Roland Garros.

Horas después, ella misma decidió salir de la competencia para enfocarse en una recuperación personal. Conocida por ser una atleta tímida y con dificultades para socializar, explicó todo en un comunicado.

“Sé que lo mejor para el torneo, para otros jugadores y para mi bienestar es que me retire. Nunca quise ser una distracción y acepto que no tuve el mejor timing para expresar mi mensaje, que pudo ser más claro. En París me estaba sintiendo ansiosa y vulnerable, por lo que creí que sería más sano saltarme las conferencias de prensa.

“La verdad es que he sufrido largos periodos de depresión desde el US Open de 2018. Cualquiera que me conoce sabe que soy introvertida, los que me han visto en los torneos saben que suelo usar audífonos como apoyo a mi ansiedad. La prensa siempre ha sido amable conmigo, pero no soy una oradora natural“, redactó la nipona.

¿Qué pasó en el US Open de 2018?

Tal como lo menciona la misma Osaka, el cierre de aquella temporada significó vivir momentos muy complicados. Independientemente de que logró el título, la japonesa dio muestra de su tímida personalidad ante Serena Williams.

Mientras la estadounidense se mostró furiosa por las decisiones del juez en turno, Naomi rompió en llanto e incluso se disculpó por haber ganado. De ahí en adelante, siempre relató experiencias que vio perdidas por no tener la facilidad de socializar con otras personas.