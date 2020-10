La pandemia de coronavirus sigue causando estragos en el mundo del deporte y ahora afectó a uno de los jugadores ingleses más emblemáticos. Wayne Rooney se tuvo que realizar una prueba de COVID-19 de emergencia la cual salió negativa, por fortuna, pero pese a esto el jugador del Derby County tendrá que estar 15 días en cuarentena… ¿por qué?

Wayne Rooney juega actualmente en el Derby County, club que ya tuvo a Frank Lampard como DT. Sigue demostrando que está a un buen nivel, es uno de los jugadores más destacados de la Championship pero el inglés se perderá 3 juegos debido al coronavirus.

De acuerdo a un reporte del diario ‘The Sun‘, Wayne Rooney tuvo que hacerse una prueba de emergencia para conocer si tenía coronavirus o no y es que hace unos días recibió la visita del empresario Josh Bardsley, quien resultó tener COVID-19.

Este hombre llegó a casa de Rooney para regalarle un reloj, según la fuente citada, y en ese momento él no sabía que tenía coronavirus; se reveló el positivo de Bardsley, el nerviosismo entró en el Derby County y por ello Wayne se realizó la prueba PCR.

El resultado de la prueba dio negativo y es que según publicó Wayne Rooney en su cuenta de Twitter, ya se encuentra más aliviado por él y por su familia, ya que nadie se encuentra en riesgo de contraer la enfermedad pero aún así el inglés se tendrá que quedar en cuarentena y aislado de todas las personas.

Just received the news that my covid-19 test has shown I do not have the virus. Delighted for myself and family but obviously angry and disappointed that I now have to self-isolate and miss vital games for @dcfcofficial

— Wayne Rooney (@WayneRooney) October 19, 2020