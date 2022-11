Ahora sólo le falta regresar el tiempo y decírselo al árbitro para que sirva de algo… Wesley Sneijder es un nombre que muchos mexicanos no recordamos con singular alegría. Fue parte de la Selección de Países Bajos que nos dejó fuera del Mundial de Brasil 2014, sí, con el recordado ‘No Era Penal’.

Países Bajos (todavía entonces mejor conocido como Holanda) eliminó a la Selección Mexicana de aquella copa del mundo en octavos de final. Pero sin duda, esa fue una de las más dolorosas eliminaciones en Mundial alguno junto con la del 2002, ante EUA, y por ahí la de Francia 98, cuando los alemanes nos dieron la vuelta también en los minutos finales.

Wesley Sneijder, uno de los artífices de la remontada y el ‘No Era Penal’

Pero volviendo a Wesley Sneijder, su nombre no se nos olvida porque fue el autor del gol con el que se empató el partido. Eso a los 88 minutos del encuentro. Básicamente encaminó la remontada que mandaría a casa a México en Brasil 2014.

Foto: Getty

Después de su gol vino la jugada entre Rafa Márquez y Arjen Robben, el nunca olvidado ‘No Era Penal’ que todavía duele. La polémica, de hecho, sigue viva. Aún muchos discuten que sí fue falta, mientras otros repiten y repiten que no era penal.

Pues bien, todo esto es para dar a conocer que el propio Sneijder “confesó” que efectivamente no era penal. El exdelantero neerlandés anda en Qatar disfrutando del Mundial 2022 y se topó con aficionados mexicanos.

Foto: Captura al video de @charliestefan (Twitter)

Así fue como “confesó” la verdad

La pregunta no podía ser otra y la respuesta nos sorprendió a todos. Wesley Sneijder dijo con mucha seguridad que “No Era Penal” y, al menos en el corazón, nos deja un alivio que no sabíamos que necesitábamos.

@SancadillaNorte OFICIAL! me lo acaba de confirmar W. Sneijder en Doha.. NO ERA PENAL… ???????? pic.twitter.com/N1EgmwRpoZ November 25, 2022

Ojalá que en Qatar 2022 no se presente una jugada igual, sería terrible tener que esperar ocho largos años para que un jugador rival nos diga lo que queremos escuchar.