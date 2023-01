Will Still es uno de esos personajes que podrían inspirar un blockbuster hollywoodense, porque su historia inspirará a varios de nuestros sopilectores.

Y seguramente no han escuchado el nombre de Will Still, porque no tiene tantos reflectores como otros de sus colegas en el futbol y lo primero que les tenemos que decir sobre él, es que es director técnico.

Aunque no lo crea, este hombre nació en Bélgica, aunque también tiene la nacionalidad británica y actualmente dirige al Stade de Reims en la Ligue 1.

Will Still, DT del Reims en Ligue 1 – Foto: Getty Images

Pero, ¿por qué es especial su historia? Porque básicamente tiene 30 años, es uno de los DT’s revelación del futbol mundial y le acaba de amargar el último encuentro ante el PSG.

Sí, el todo poderoso PSG se enfrentó al Reims en la jornada 20 de la Ligue 1, en el mismísimo Parque de los Príncipes, pero no todo les salió como planeaban. El cuadro de Will Still les sacó el empate.

La increíble historia de Will Still y su llegada al Reims

No todos los directores técnicos tienen la fortuna de ser brillantes futbolistas, pero en comprender eso, radica la decisión de Will Still sobre su carrera de director técnico.

Porque su primera experiencia cercana a la dirección técnica llegó a una edad muy temprana, hace casi una década (2011-2012) tuvo la oportunidad de ser asistente del entrenador del Preston North End sub14, en Inglaterra.

“Fue fantástico. Ya había entrenado antes, con mi hermano en Bélgica, pero nada a este nivel. Después de aquello, supe que entrenar era lo que quería hacer“, declaraciones de Will Still tomadas de Publimetro.

La cosa es que, mucho tiempo antes de su primer experiencia en Inglaterra como DT, sus primeros contactos con la dirección técnica se dio gracias a los videojuegos.

Comparativa de Will Still en su niñez y su adultez – Foto: Instagram (@wrstill)

Football Manager, el hobbie que se convirtió en trabajo

Seguramente hemos escuchado a muchos padres, incluidos los nuestros, decir que los videojuegos no dejarán nada bueno y para responder a eso, les pueden enseñar la carrera de Will Still.

Porque gracias al videojuego ‘Football Manager’ comenzó a alimentar a ese bichito que actualmente lo tiene como uno de los directores técnicos con más expectativas en el futbol europeo.

“‘Football Manager’ me dio el ímpetu para querer crear un equipo. Quería poder hablar con los jugadores. Quería tener esa relación. Quiero decir, estaba bien en el futbol, pero ‘Football Manager’ me permitió tener esa idea de lo que realmente era dirigir un equipo“, dijo Will Still a SportBible.

Y gracias a su enamoramiento por el videojuego, el jovencito comenzó a estudiar en Myerscough College de Inglaterra, apoyado también por sus vínculos con el Preston North End, donde ayudó a dirigir al equipo sub14.

Portada del videojuego ‘Football Manager’ 2017 – Foto: Especial

Lo que aprendió en el ‘Football Manager’, lo aplicó en su primer trabajo en Bélgica

Con muy poca experiencia, Bélgica lo recibió con muchos ‘no’, pero fue Yannick Ferrera, quien le dio la oportunidad en la segunda división de aquel país con el Sint-Truiden.

“Nuestro primer rival en la liga juega mañana. Andá a verlos, grabalo, editalo y dame tu opinión dentro de dos días“, fueron las palabras de Yannick a Will Still tomadas de Clarín.

Y es que en esta oportunidad, aplicó todo el conocimiento que tenía sobre el ‘Football Manager’. La cosa es que, los informes que hacía, eran un análisis mucho más profundo, hasta dejaba al DT boquiabierto.

Esto le ayudó a irse ganándose un lugar de confianza en el cuerpo técnico, hasta se casi la mano derecha del DT: “Al principio hacía análisis de vídeo, pero después pasé cada vez más tiempo sobre el césped. Sin que se dijera nada oficial, terminé convirtiéndome en algo así como su ayudante“, dijo a The Coaches Voice.

“Primero organizaba las jugadas de pelota parada, después algún rondo, de repente hacía una práctica de pases. Cada vez participaba más en los entrenamientos“, agregó Will Still.

Will Still en su etapa como DT en Bélgica – Foto: Especial

Primeros trabajos como DT para Will Still

En la segunda división de Bélgica tuvo sus primeras oportunidades como director técnico principal y se mantuvo en su país natal un buen rato, hasta que llegó una oportunidad de ir al Reims.

Como asistente de Oscar García Junyent, pero las cosas no fueron tan bien como se pensaba, porque el técnico español dejó el cargo el 13 de octubre de 2022 y le ofrecieron el cargo antes de Qatar 2022.

Actualmente, mantiene al Reims en la media tabla de la Ligue 1 y con la increíble historia de que su proyecto va viento en popa, hasta el punto en empatarle al PSG de Messi, Neymar y Mbappé.

Peeeero, Will Still no deja de ser aquel fan de los videojuegos que tiene un sueño: “El niño que hay en mí, ese que ganó todo en el Football Manager, me dice que me aferre al sueño de entrenar al West Ham, mi club“, dijo.

Will Still, DT del Reims – Foto: Getty Images