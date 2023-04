Los cuartos de final de la Europa League ya están en marcha y nos dejaron un susto bastante fuerte en el cruce entre la Juventus y el Sporting de Lisboa. Wojciech Szczesny, portero del equipo italiano, tuvo que salir de cambio antes del medio tiempo por un dolor en el pecho.

En el minuto 40 de la primera parte, Szczesny llamó la atención de sus compañeros al tocarse el pecho en varias ocasiones. De inmediato, los demás futbolistas y el árbitro central pidieron la atención médica para el guardameta.

En la transmisión se especuló sobre un golpe; no obstante, las cámaras mostraron el momento en el que explicó qué sentía. Para no correr riesgos el polaco dejó su lugar, pero no pudo contener el llanto y no es para menos, ya que el caso del ‘Kun’ Agüero y las arritmias marcó un parteaguas en este tema.

Emotional Szczesny off for Juventus. ? pic.twitter.com/7PO1llMmhZ — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) April 13, 2023 Wojciech Szczesny tuvo que salir de cambio por un dolor en el pecho.



Se fue entre lágrimas y la afición presente en Turín lo aplaudió.#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/sYW3b5Gs33 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 13, 2023

Compañeros y rivales trataron de animar a Szczesny cuando salía de la cancha, aunque fue imposible disimular la preocupación. La afición en las tribunas del estadio lo despidió entre aplausos y hubo minutos muy largos entre dudas e incertidumbre.

Luego de 40 minutos, la Juventus aseguró que por ahora no hay nada de qué preocuparse. “Después de una primera revisión, todo está bien“, publicó el club a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, Marca reporta que el cuerpo médico en el Juventus Stadium realizó un electrocardiograma a Szczesny. Esto habría arrojado que el arquero sufrió una taquicardia, aunque se espera más información por parte del club.

Ángel Di María consuela a Wojciech Szczesny en la Europa League / Getty Images

Szczesny

Una vez que la Juventus consumó la victoria por la mínima diferencia, Wojciech Szczesny aceptó estar un poco nervioso después de estos dolores. Sin embargo, reconoció el trabajo de Mattia Perin, quien salvó al equipo con una doble atajada espectacular.

“Un poco ansioso, pero hicimos todos los controles y todo está bien. La verdad es que a Mattia lo vi muy bien desde los entrenamientos y lo felicito. Trabaja muy bien y tenemos un buen grupo“, explicó el polaco en zona mixta.