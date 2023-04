Después de la tormenta, viene la calma. Los atletas mexicanos de disciplinas acuáticas pasaron varias semanas entre dudas y estrés. El conflicto entre la Conade, Federación Mexicana de Natación (FMN) y World Aquatics los dejó prácticamente abandonados con la ilusión de ir a París 2024.

Resulta y resalta que el pleito se debe a la presencia de Kiril Todorov en la FMN. El presidente del organismo fue desconocido por World Aquatics por su vinculación a proceso por delito de peculado.

Sin embargo, a la Conade eso no le gustó ni tantito, mucho menos la presencia de un Comité Estabilizador. Así que sin mayor conflicto, Ana Guevara retiró apoyos bajo el argumento de estar cumpliendo la ley en México… Peor tantito, dijo que los atletas podían quedarse sin Juegos Olímpicos sin mayor preocupación.

Los clavadistas mexicanos y Rommel Pacheco han pedido ayuda de World Aquatics / @Rommel_Pacheco

World Aquatics respalda a los atletas y a su proceso olímpico para París 2024

Después de las declaraciones de Ana Guevara y sin sus apoyos, los atletas mexicanos cayeron en la incertidumbre. Un proceso olímpico y toda una vida dedicada al deporte se puso en riesgo, así que un grupo de clavadistas mandó una carta a World Aquatics para buscar su apoyo.

La respuesta pública no llegó inmediatamente, pero sí representa tranquilidad para todos los deportistas. Husain Al-Musallam, presidente de World Aquatics, apareció en un video para dar a conocer la postura del organismo sobre el tema y aseguró que los atletas son prioridad.

Getty Images

“Mis querido amigos de México, sé que este ha sido un tiempo preocupante para ustedes. Estoy aquí para tranquilizarlos y decirles que mis compañeros de World Aquatics y yo estamos trabajando arduamente para protegerles y apoyar sus carreras.

“La Federación Mexicana de Natación no estaba siendo dirigida correctamente. Ustedes los atletas eran los más perjudicados. Bajo mi liderazgo, los atletas deben ir primero y por eso tomamos medidas tan duras para protegerlos. Ustedes no han hecho nada malo y no deberían ser castigados“, explicó el presidente en su mensaje.

Asimismo, asegura que la participación de los mexicanos en el Campeonato Mundial de julio en Fukuoka, Japón, estará garantizada. Por ahora solo queda esperar a que estas promesas se cumplan, pero todo indica que México está bien respaldado por World Aquatics para llegar a los Juegos Olímpios.