La carta de los clavadistas mexicanos a World Aquatics que pide ayuda para llegar a París 2024

Sin apoyo, ni la posibilidad de competir, los clavadistas mexicanos intentan no perder el ciclo olímpico de París 2024. En medio de un conflicto entre la Conade, un Comité Estabilizador y World Aquatics, los atletas enviaron una carta a éste último organismo el pasado 15 de febrero.

Ana Gabriela Guevara ya aceptó que el proceso olímpico de los clavadistas rumbo a París 2024 está en riesgo; no obstante, asegura que no hay lugar para sentimentalismos. Y más allá de proponer una solución, la titular de la Conade argumenta que no hay manera de apoyar a los atletas con el Comité Estabilizador de por medio.

Por ello, los referentes de esta disciplina buscan ayuda por su cuenta. La carta está firmada por 15 clavadistas que aspiran a conseguir una plaza en París 2024. Entre ellos se encuentran Alejandra Orozco, Gaby Agundez, Kevin Berlín y Jahir Ocampo, así como los entrenadores Iván Bautista, Jonathan Alcántara y Shi Qingyang.

Agencia Mexsport

El mensaje de los clavadistas a World Aquatics, con la esperanza de competir rumbo a París 2024

El grupo de clavadistas y entrenadores que quiere seguir el proceso rumbo a París 2024 dirigió su carta al presidente de World Aquatics. Su intención es que Husain Al Musalam intervenga para que los mexicanos vuelvan a competir y reciban apoyo económico.

“Las y los clavadistas, entrenadores y un gran equipo multidisciplinario nos enfrentamos a desafíos que no nos corresponde resolver porque no están en nuestras manos. Nos hemos mantenido al margen de la problemática que existe entre la Federación Mexicana de Natación y la Comisión Estabilizadora; consideramos que no debemos participar manifestando nuestro apoyo a uno u otro grupo.

“Sin embargo, se nos ha puesto en una situación injusta de que no podremos participar en competencias futuras. Estamos siendo afectados al no contar con recursos para la preparación y participación en las competencias fundamentales internacionales“, exponen los clavadistas en un intento desesperado por no quedar fuera de París 2024.

Getty Images

“Solicitamos su valiosa intervención para definir nuestro ciclo olímpico; que concluya a la brevedad el conflicto entre las autoridades mencionadas; y se nos de certeza y tranquilidad para continuar con nuestra preparación“, piden los deportistas, entrenadores y otros integrantes de sus equipos.

El documento fue publicado por el periódico Esto y en él, se pide la oportunidad de seguir representando a México. Por el momento, se desconoce si World Aquatics ya respondió a los atletas mexicanos, pero tal parece que la Conade no tiene la intención de resolver el tema pronto.

Carta de clavadistas a World Aquatics por el riesgo de perderse París 2024 / Foto: Periódico Esto

Foto: Periódico Esto