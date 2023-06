La decisión de Lionel Messi de rechazar Arabia Saudita y Barcelona no fue bien vista por todo mundo. Naturalmente los aficionados del Barça fueron los más bajoneados porque de verdad pensaron que Leo regresaría a casa, incluido Xavi Hernández.

Por más que se les estuvo di y di y di que mejor no se hicieran ideas, la afición del Barcelona pensó que Messi volvería a Cataluña tras salir del PSG. Cuando el argentino confirmó que ir a Miami era su decisión, se les cayó el ídolo.

Messi eligió al Inter Miami y no al Barcelona /Foto: Getty

Xavi defiende a Messi y su decisión de ir al Inter Miami

El propio Lionel Messi explicó por qué decidió rechazar la opción de regresar a Barcelona al confirmar su llegada al Inter Miami. Pero por si todavía hay seguidores del conjunto culé que no entienden la decisión, su propio DT salió en su defensa.

Xavi Hernández formó una gran mancuerna con Messi en el Barcelona. Juntos lo ganaron todo y por eso él también se ilusionó con su posible regreso. Pero ahora que ya se sabe el futuro del argentino, pide a la afición comprenderlo.

Xavi defendió a Messi y su decisión de jugar en el Inter Miami /Foto: Getty

“Yo estaba convencido que de iríamos bien aquí con él. Lo dije muchas veces. Yo lo último que quiero es engañar al culé. La decisión dependía mucho de lo que quería Leo pero no han ayudado las circunstancias. Ha decidido irse al Inter de Miami y lo respetamos”, señaló Xavi en una plática con Jijantes FC.

Regresar a Barcelona aumentaría la presión y Messi ya no quiere eso

Ahora bien, sí hubo un momento donde Leo consideró regresar a casa. El DT del Barcelona aclaró que él llegó a ilusionarse porque habló con Messi y lo vio emocionado con la idea de volver. Peeeero, en los últimos días esa emoción cambió y al final su decisión se fue para otro lado.

Como mencionábamos por acá, algunas razones por las que ir al Inter Miami fue la mejor decisión para Messi radican en dejar de vivir bajo la intensa presión de ser quizá el mejor futbolista del mundo y de la historia. Para Xavi, eso fue crucial para que Messi eligiera a la MLS.

“Leo quiere bajar la presión y volver aquí sería subirla al máximo”. Xavi sobre la decisión de Messi de ir al inter Miami

“Yo le noto un cambio en los últimos días. De que no lo ve tan claro y hay que respetarle. Leo no lo ha pasado bien. Ser Messi no es fácil. Está siempre en el foco y no puede tener tranquilidad. Siempre tiene que ser el diez en todo. Y él ha explicado que estos dos años lo ha pasado mal y no quiere sufrir más. Quiere una vida más tranquila y familiar“.