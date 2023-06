Lionel Messi: 4 razones por las que su llegada al Inter Miami es la mejor decisión

De acuerdo con Guillem Balagué, Lionel Messi decidió su futuro y éste no estará en Barcelona o Arabia Saudita. Inter Miami, club de la MLS del que David Beckham es copropietario, sería el equipo elegido,

“Messi has decided. His destination: Inter Miami… Leo Messi se va al Inter Miami”, fue el mensaje del periodista y prácticamente biógrafo del argentino. ¿Es Inter Miami la mejor opción para el campeón del mundo?

Messi jugará en el Inter Miami /Foto: Getty

Razones por la que fichar por Inter Miami es lo mejor para Lionel Messi

Pues jugándole a entrar en la cabeza de Messi para entender su decisión de rechazar al Barcelona o los millones de Arabia Saudita, vamos a analizar unas cuantas razones por las que el argenitno pudo haberse decantado por jugar en la MLS.

Messi jugará en el Inter Miami /Foto: Getty

1.- Segundas partes nunca fueron buenas

¿Regresar a Barcelona? El legado de Lionel Messi en el club catalán es indudable, pero con todo y el Mundial que ganó con Argentina, su paso por el PSG evidenció que ya no es el mismo.

Aún está en un nivel extraordinario, eso que ni qué, pero pensar en que de su mano los blaugranas conquistarán la Champions League el próximo año, es bastante debatible. ¿Para qué regresar si será cuestionado por todo lo que no gane Barcelona a pesar de todo lo que ya ganó? Ahí tienes a CR7 y su salida por la puerta de atrás del Manchester United.

2.- Arabia Saudita se está llenando de estrellas

CR7 vs Leo Messi sería un espectáculo maravilloso, pero queda claro que Arabia Saudita no le está apostando sólo a eso. La llegada de Benzema, los rumores de N’Golo Kanté, Busquets y otros grandes, demuestran que los árabes quieren una liga llena de estrellas.

Lionel Messi es el mejor del mundo, pero inevitablemente compartiría foco con más figuras. Cada partido se compararía si hizo más goles que Cristiano o que Benzema. En la MLS, en cambio, todo se tratará de él. Cada que juegue el Inter Miami la liga entera estará pendiente de lo que haga o no haga.

Messi llegaría a una liga con más figuras en Arabia /Foto: @ittihad_en

3.- Inter Miami, un equipo “sin obligación” de ganar títulos

Leo Messi ha vivido con presión toda su carrera. Jugar en Barcelona es sinónimo de ganar o ser criticado. Para colmo, la Selección Argentina es lo mismo. Messi vivió bajo señalamientos hasta que llegó la tan ansiada Copa América 2021 para la Albiceleste.

Lo mismo le sucedería con Al Hilal, uno equipo ganador en Arabia Saudita al que no perdonarían si no gana todos los títulos que dispute con Messi en sus filas. De nuevo, Cristiano Ronaldo lo está viviendo con eso de que su primera temporada con Al Nassr culminó sin nada que llevar a las vitrinas.

Inter Miami es un equipo que no vive bajo esa sombra. Recién nació en 2020 y, aunque teniendo a Messi seguro no faltará quien diga que está obligado a ganar la MLS, tampoco sería el fin del mundo si no la ganan. Lo mismo con la Leagues Cup o la Concachampions; México domina a la MLS y sería difícil criticar a Messi por no llegar a cambiar eso.

En pocas palabras, todo por ganar y nada por perder.

Messi no tendría presión extra en el Inter Miami /Foto: Getty

4.- No echarle tierra a la candidatura de Argentina por el Mundial 2030

La próxima Copa América, a celebrarse en el 2024, será en Estados Estados Unidos. El próximo Mundial, a celebrarse en el 2026, será en Estados Unidos. Bien podría Leo Messi ser embajador de ambos torneos estando por allá, cosa que en caso de fichar por Al Hilal de Arabia Saudita se volvería algo muy complicado.

Arabia Saudita (junto con Grecia y Egipto) pelea por la sede del Mundial 2030 contra Argentina y más países de Sudamérica. ¿Te imaginas a los árabes aprovechando al imagen de Messi en sus tierras para ganarle la elección a su país natal? Eso sí que nadie se lo perdonaría.

Lo mismo podría suceder si llega a Barcelona, pues España s ooootra opción para albergar el Mundial 2030, y considerando que la elección de la sede se daría en 2024, lo mejor en torno a este tema es no dejar hacer más grande su relación con los árabes o los españoles, ¿no crees?