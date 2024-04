Lo que necesitas saber: Xavi lleva dos títulos como DT del Barcelona en dos años y medio. Apelan a la estabilidad y la continuidad del proyecto

Aunque sonaron varios nombres, incluido el de Rafa Márquez, Xavi finalmente se queda como DT del Barcelona al menos hasta 2025. Joan Laporta y el propio Xavi lo hicieron oficial en una conferencia de prensa este 25 de abril.

¿Las razones? Según explicaron: la importancia de la continuidad, terminar un proyecto que va a la mitad, tener la confianza del staff y los jugadores, y que Xavi haya recuperado el entusiasmo y las ganas de seguir como entrenador del Barça.

Pero claro, hay otros factores importantes que también se deben mencionar.

Xavi Hernández / Foto: Getty

Xavi explica sus razones para seguir como DT del Barcelona

Como decíamos, Xavi y Joan Laporta apelaron a un cambio radical en el equipo a raíz de que el propio Xavi anunció que no continuaría al frente del Barcelona. Ese cambio de ideas, además de demostrarse que los jugadores, el cuerpo técnico y la afición deseaban que se quedara, fue clave.

“La decisión en ese momento fue la correcta. Lo que necesita el equipo era un cambio de rumbo. Lo hice para el bien del club. Ahora siento todo lo contrario, siento que el proyecto no se ha terminado, necesitamos estabilidad, la gente joven a quienes le hemos dado la oportunidad cree en nosotros y toda la plantilla me ha dado su apoyo. Son las razones principales, y obviamente la confianza de Laporta y de Deco”, explicó Xavi.

“Las circunstancias han cambiado y rectificar es de sabios, por eso aquí estamos”. Xavi

"El club necesitaba un cambio de rumbo. Ahora siento lo contrario".



?️ ???? pic.twitter.com/5lRV4md91I — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 25, 2024

Era muy importante que Xavi deseara seguir como DT del Barcelona para dar estabilidad al equipo

Según dijo Joan Laporta, una de las razones para mantener la confianza en Xavi fue ese cambio de opinión. El presidente del club quería estar seguro de que tuviera las ganas necesarias para continuar al frente al equipo y así se dio.

“Xavi hizo unas declaraciones a media temporada, pero ayer estuvimos hablando y me transmitió la ilusión que tiene por el proyecto y la confianza que tiene en el equipo, así como la ambición que tiene por hacer un proyecto que ya ha ganado y que debe seguir ganando”.

Y siguiendo con el mismo discurso de Xavi, la estabilidad es una de las razones principales por las que se mantiene como DT del Barcelona. Cambiar la cabeza del proyecto, según dicen, no es lo ideal tras una temporada donde si bien no se ganó todo lo que se buscaba, tampoco fue mala en cuanto a resultados.

“La estabilidad es fundamental para los proyectos. Pienso que el equipo que tenemos, que se está consolidando con gente muy joven, combinado con gente con cierta experiencia, necesita esta estabilidad. Estamos en mitad del proyecto”, comentó Laporta.

Xavi, Laporta y Deco / Foto: FCBarcelona_es

Barcelona no está como para cambios radicales

Claro, en una conferencia de prensa donde la idea es hacerle sentir a la afición que esta decisión es la mejor, es natural que los discursos sean como los dichos por Xavi y Joan Laporta. Pero es importante mencionar circunstancias que posiblemente jugaron un papel fundamental.

Barcelona no está como para hacer grandes cambios. De acuerdo con fuentes de Marca, Deco habló con Xavi sobre lo limitado que estará el club por su situación financiera en cuanto a refuerzos de cara al mercado de fichajes en verano.

Dejar ir a Xavi y traer un nuevo DT que llegaría con exigencias, peticiones y ganas de armar su propio plantel, sería una misión complicada. Nada mejor que mantener a quien armó el plantel actual y traerle unos cuantos refuerzos para no entrar en un terreno complejo.

Además, y muy importante, la baraja de técnicos para el Barcelona no era muy amplia. Si el nombre de Rafa Márquez sonaba tanto a pesar de todo lo que tendría en contra, es porque fuera de La Masia la lista de entrenadores con un perfil como para dirigir al Barça no es muy amplia.

Xavi Hernández / Foto: @FCBarcelona_es

Se habló de Klopp, Hansi Flick o Thiago Motta. Quién sabe, a lo mejor sondearon, vieron que no había muchas ganas de parte de ellos tres (o quizá más) y prefirieron convencer a Xavi, ¿no crees?

Nuevos fichajes para ayudar a Xavi con el plantel

Otra situación que favoreció la permanencia de Xavi, es la llegada de Julio Tous y Raúl Martínez. Tous se encargará de la preparación física y de fuerza; ya estuvo en el club por allá del 2004 y le fue muy bien también con la Juventus, Chelsea e Inter de Milán.

Por otro lado, Raúl Martínez será coordinador de los fisioterapeutas y masajistas, con la misión principal de prevenir lo más posible lesiones entre los futbolistas. Él lleva todo el 2024 trabajando como parte del equipo de fisioterapia y tiene experiencia con la Selección Española que ganó el Mundial en 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012.

Es decir, buscarán darle a Xavi más herramientas para contar con plantel completo la mayoría de la temporada con eso de que los fichajes llegarán a cuentagotas.

Barcelona en la Champions League / Getty Images

Los resultados de Xavi con Barcelona no son tan malos

Lo sabemos, la exigencia en Barcelona es máxima. Pero siendo objetivos, la época de Xavi no ha sido tan mala en cuanto a resultados.

Xavi en LaLiga:

Xavi tomó al Barcelona en noviembre del 2021, cuando el equipo era noveno de LaLiga. Al final de la temporada, el Barça terminó segundo. Para la siguiente, 2022-2023, comandó al equipo a ganar la liga con 10 puntos de diferencia sobre el Real Madrid.

Si nada cambia, Barcelona será nuevamente segundo lugar de la liga española 2023-2024. Es decir, un campeonato y dos subcampeonatos en tres temporadas. ¿Es malo?

Xavi en la Champions League:

El mismo semestre que llegó, jugó los dos últimos partidos de Champions, empatando uno y perdiendo por goleada ante el Bayern. No pudo meter al equipo a octavos, pero no le podemos atribuir totalmente el fracaso porque Ronald Koeman tuvo mucha más culpa.

Su pecado en Champions vino en las siguientes ediciones. En 2022-2023 tampoco pudo calificar a octavos de final, pero debemos considerar que fue en un grupo con Bayern Múnich e Inter de Milán, equipos a los que solamente el campeón Manchester City pudo derrotar en fases finales.

Para la más reciente edición, 2023-2024, logró llegar a cuartos de final contra todos los pronósticos; el problema fue que tenía en la lona al PSG y les dieron la vuelta de fea forma en el partido de vuelta.

Xavi en la Copa del Rey y Supercopa de España

En la Copa del Rey es donde peor le ha ido. Perdió en octavos de final en 2022, pero hay que mencionar que perdió ante un Athletic Club que luego eliminó en cuartos de final al Real Madrid.

Su peor pecado ocurrió en la edición 2022-2023, donde llegó hasta semifinales, pero en ellas el Real Madrid los dejo fuera con goleada. Habían ganado el partido de Ida 1-0 y el Madrid les ganó 4-0 la vuelta en su casa. ¿Podemos decir que si Xavi aprende a mantener ventajas en series de Ida y de Vuelta, será mucho más exitoso?

Para la edición 2023-2024, otra vez el Barcelona perdió con Athletic Club, equipo que al final ganó el torneo.

En cuanto a la Supercopa de España, Xavi logró una de las tres que ha disputado, con una victoria sobre el Real Madrid. El problema es que en las otras dos ediciones cayó precisamente contra el Real Madrid, ganador de ambos trofeos.

Xavi tiene contrato con el Barcelona hasta 2025

Todo lo anterior no es justificación, solamente es importante considerar que si bien no ganar cualquier trofeo es un fracaso para el Barcelona, sus eliminaciones han sido con equipos que andaban bien, no han sido derrotas vergonzosas ante clubes sin chances de ganar ese mismo trofeo.

Las formas son otra cosa y muchas veces el nivel mostrado por el equipo no satisface la exigencia, pero quizá eso se puede remediar con el tiempo, ¿no?

En fin, justo el tiempo le dará la razón (o no) a esta decisión, al menos hasta 2025 cuando vence el contrato del exjugador. Pero no lo digamos nosotros, cuéntanos tú aficionado o aficionada del Barcelona, ¿qué te parece la idea de tener a Xavi como DT para rato?

Xavi Hernández / Foto: FC Barcelona (Facebook)

