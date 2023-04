Ahora sí, el Fan ID será obligatorio en todos los estadios de la Liga MX. El periodo de prueba y de registros voluntarios termina, y a partir del 20 de abril, o sea, desde la jornada 16 del Clausura 2023, todos los aficionados tendrán que mostrar su código QR.

Para esa jornada 16 están marcados un par de partidos mediáticos, el Chivas vs Cruz Azul y el Pumas vs América, así que se te lanzarás a uno de estos encuentros, o cualquier de la fecha 16, toma nota para que no agarren en curva.

La Liga MX indicó que ya se llevó a cabo la primera etapa para la implementación del Fan ID, la cual consistió en informar qué onda con el Fan ID y acumular la mayor de cantidad de registros voluntarios para crear una base de datos. Según la liga, más de 760 mil 400 aficionados ya tienen su Fan ID tras la jornada 13.

¿Cómo sacar fan id de la Liga MX?

¿Cómo le hago para sacar mi Fan ID?

Hay dos formas de sacar el Fan ID. La primera y la más recomendable es a través de la pagina fanliga.mx, pero si no tiene alguna conexión a internet, también lo puedes hacer directamente en las entradas de los estadios de la Liga MX, tanto en la liga varonil como en la femenil.

¿Cómo sacar el Fan ID online?

Si tienes conexión a internet y tu celular, ya la hiciste, solo debes tener a la mano tu identificación oficial, o sea, el INE, pues en algún punto del proceso tendrás que sacarle una foto con tu teléfono por ambos lados.

Al ingresar a fanliga.mx encontrarás una opción que te lleva al ID Wallet de Incode, que es la empresa que se encarga de almacenar todos tus datos. Si tienes duda de qué hacen con tus datos, por aquí te explicamos qué onda.

Una vez que ingreses a este apartado te pedirán que introduzcas un número de teléfono celular a 10 dígitos, al cual se mandará un mensaje de texto con un código para verificar que en realidad es tu número telefónico.

El primer paso para sacar tu Fan ID es entrar al ID Wallet de Incode

Tras proporcionar tu número, te llegará un código en mensaje de texto

El siguiente paso es el escaneo de tu INE y para este paso es necesario que autorices el acceso de la plataforma a la cámara de tu celular. Recuerda que el escaneo de tu INE es por ambos lados, y para que estar haciendo corajes de que la no se toma la foto rápido o hay que estar repite y repite este paso, la recomendación es buscar un lugar bien iluminado.

Debes tener a la mano tu INE para tramitar tu Fan ID

El último paso es sacarse una selfie (también busca un lugar bien iluminado) sin lentes, ni gorra. Esta foto será almacenada por Incode para generar una plantilla biométrica alfanumérica (un código que no revela tu nombre ni tu rostro) que nosotros vemos como un código QR, el cual debes guardar en el celular o imprimir para mostrarlo a la hora de ingresar a un estadio.

El último paso para tu Fan ID de la Liga MX es una salfie

¿Cómo sacar mi Fan ID desde el estadio?

Si por cuestiones de tiempo, por fallas en el celular u otro motivo que te impida sacar tu Fan ID desde el cel, entonces puedes sacarlo directamente en el estadio. En las entradas a los inmuebles de la Liga MX se instalan carpas especiales para tramitar el Fan ID.

Ahí, el personal se encarga de hacer prácticamente todo el proceso, lo único que debes tener a la mano es tu identificación oficial (o sea el INE) para que pueda ser escaneado, y ahí mismo te darán tu código QR.

En pocas palabras, todo este proceso se realiza para generar un código QR, que es tu fan ID, y lo puedes guardar en tu cel, mandártelo a tu propio correo o imprimirlo y guardarlo en la cartera.

Puedes sacar tu Fan ID en los estadios. Foto: MexSport

¿Y para qué sirve el FAN ID o qué?

Este sistema se implementa con una medida para erradicar la violencia en los estadios, y se puso sobre la mesa tras la tragedia de Querétaro. El Fan ID no evita la violencia como tal, sino que ayuda a identificar a las personas involucradas en actos de violencia.

Tras ser identificada una persona que participe en hechos violentos, su FAN ID es bloqueado a petición de la Liga MX y de esta manera queda prohibido el acceso a cualquier otro estadio.

¿Ya tienes tu Fan ID de la Liga mx? / Getty Images

¿Qué pasa con los menores de edad?

Hasta el momento, el registro de menores de edad está bajo revisión del INAI, por lo cual no es necesario que menores de 18 años hagan su registro.