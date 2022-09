Zlatan Ibrahimovic tiene 40 años, una carrera como futbolista prodigiosa, un físico envidiable, una vitrina de títulos bastante amplía y también una aparición en una película de cine.

¿Hay algo que Zlatan Ibrahimovic no haga? Pues al parecer el sueco no ha encontrado nada que no pueda hacer y bien, así que, tanto en el campo como en la actuación, se rifa como los grandes.

Pero vamos a los que nos truje, porque Zlatan Ibrahimovic no estuvo tan activo futbolísticamente hablando la temporada pasada por una lesión de rodilla, pero eso no quiere decir que dejó de trabajar.

Foto: Getty Images

Pues encontró un nuevo trabajo, mientras se recuperaba de su lesión y fue de actor de cine, y no en cualquier churro de película, sino compartiendo la pantalla con ganadores del Oscar.

‘Astérix y Obélix: The Middle Kingdom’ es la película donde aparecerá Zlatan Ibrahimovic y no es un cameo no un rol secundario, aunque tampoco será protagonista, pero sí tiene momentos importantes.

Foto: Especial

Zlatan Ibrahimovic y su participación en la nueva película de Astérix y Obélix

El sueco compartió en sus redes sociales, el tráiler de la nueva película de Astérix y Obélix, donde curiosamente aparece él, casi como un emperador romano aplaudido por todos.

Interpretará a Oneofus, un centurión romano en esta nueva historia de la clásica historia francesa. En las imágenes del tráiler, se ve a Zlatan Ibrahimovic levantando un casco con los pies durante una batalla.

Además, de conectar un gran golpe de uppercutt con su mano derecha, con los pies o con las manos, pero Zlatan Ibrahimovic siempre gana sus duelos individuales.

Foto: Especial

Dicha película se estrenaría a inicios del siguiente año y compartirá pantalla con Guillaume Canet, conocido por su papel en ‘El cisne negro’ y con la ganadora del Oscar, Marion Cotillard.

‘Astérix y Obélix: The Middle Kingdom’ es la quinta película de liveaction que tendrá esta franquicia, que con Zlatan Ibrahimovic llegará a un nuevo público. ¿Tú, verías esta peli con el sueco como actor?