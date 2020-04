Zlatan se retiraría en verano al no tener acuerdo para renovar con el Milan

Tal parece que la nueva etapa de Zlatan Ibrahimovic en el AC Milan terminará más pronto de lo que nos imaginábamos. El sueco no tendría un acuerdo para renovar con el club en verano y su salida es inminente… lo peor del asunto es que esto abre la opción para que ‘Ibra’ ponga punto final a su carrera tras jugar en algunos de los mejores clubes del mundo.

De acuerdo a información de ‘La Gazzetta dello Sport’ y rescatada por ‘Depor’, Zlatan Ibrahimovic ha decidido no renovar con el AC Milan en verano al haber una mala relación dentro del equipo y no necesariamente con él, sino entre algunas personas que son allegadas al sueco.

Se dice que con la salida del croata Zvonimir Boban, como jefe de futbol del club, Zlatan entró en un desacuerdo del que se habría originado la idea de no renovar con el club, pues pudo haber firmado al menos por un año más con la escuadra del Milan.

Aunado con esto, de igual forma se maneja la información de que Paolo Maldini, director del área deportiva del AC Milan, renunciará a su cargo una vez que termine esta temporada, por lo que Zlatan ya no vería motivos para estar en el club sumado a que probablemente se queden fuera de competencias europeas, siendo esto algo que él advirtió desde un inicio.

¿Su retiro es inminente?

No, no como tal aunque si lo ponemos en una balanza sí es lo más probable. Zlatan Ibrahimovic comentó en un inicio que quiere jugar sólo en clubes donde haya protagonismo y pueda estar a un alto nivel, por lo que si un buen club no llega a su puerta en verano, quizá esta haya sido la etapa final del sueco en el futbol.

Se rumora que el Monza FC, equipo de segunda división, ya habría preguntado por Zlatan y quisieran ficharlo al menos por un año pero no se ve factible el que Ibrahimovic juegue en segunda división, por lo que ahora sólo queda esperar este posible desenlace y quizá el retiro de un enorme jugador que marcó época.