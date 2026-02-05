Lo que necesitas saber: Alice Hedworth trabajó con Laurent Mekies, team principal de Red Bull, en los últimos seis meses

La limpia en Red Bull habría cobrado más nombres dentro de la organización. Cuando parecía que las aguas se habían calmado tras la salida de Helmut Marko, al finalizar la temporada pasada, trascendió que la escudería habría prescindido de elementos del equipo de comunicación y marketing, entre ellas Alice Hedworth, una persona cercana a Checo Pérez durante su etapa en este equipo.

Lo que sabemos sobre la salida de Alice Hedworth en Red Bull

En redes sociales ha trascendido que fueron cuatro personas a quienes les habría rescindido el contrato, a casi un mes de comenzar la temporada 2026 de Fórmula 1 y en esta lista se encuentra el nombre de Alice Hedworth, quien había llegado al equipo en 2021. Alice se desempeñaba como gerente senior de comunicaciones en Red Bull.

Alice Hedworth con Checo Pérez / X de Alice Hedworth

Las otras personas en la lista son Joanna Fleet, directora de Recursos Humanos; Julia George, directora de asociaciones y Simon Smith-Wright, director de marketing, de acuerdo con información de Planet F1.

Los despidos habrán sido informados y efectuados entre los días 3 y 4 de febrero.

¿Quién es Alice Hedworth?

Alice Hedworth nació en Gran Bretaña. Ha trabajando como periodista y ha sido parte del equipo de comunicación en diversas organizaciones. Trabajó como jefa de prensa en el equipo Rangers, de Escocia, durante la época del entrenador portugués Pedro Caixinha, por lo tanto también le tocó trabajar con los futbolistas mexicanos Edyardo Herrara y ‘Gullit’ Peña.

Alice Hedworth con Pedro Caixinha

Llegó a Red Bull en el 2021, el mismo año en que llegó Checo, con quien trabajó como asesora de comunicación durante tres años. Alice parecía una especie de sombra de Checo, por lo cual ganó fama en México, así que muchos fans la tienen muy bien ubicada.

Cuando Red Bull comunicó la salida del mexicano, ella dedicó un mensaje en sus redes sociales: “Gracias por tres años increíbles de victorias, poles y recuerdos, pero lo más importante haberlo hecho divertido, nunca tomar en serio esta vida loca y dejarme trabajar con un grupo tan encantador de mexicanos. Los extrañaré a todos, gracias por adoptarme”.

Tras la salida de Checo, Alice trabajó con los pilotos Liam Lawson (pero solo un ratito) y después con Yuki Tsunoda y Laurent Makies, team principal.

¿Por qué despidieron a Alice Hedworth?

Según el reporte de Planet F1, las cuatro personas despedidas tenían una relación cercana con Oliver Hughes y Paul Smith, personas cercanas a Christian Horner y quienes trabajaban en los departamentos de comunicación y marketing. Ambos fueron despedidos cuando Red Bull separó a Horner.

Alice Hedworth en la época dorada de Red Bull / X de Alice Hedworth

“Fuentes con conocimiento de la situación indicaron que los cuatro miembros del personal no recibieron razones por las cuales la compañía decidió separarse de ellos, pero se cree que los movimientos se están haciendo con la vista puesta en limpiar aún más la situación tras el despido del ex director de marketing y comercial del grupo Oliver Hughes y del ex director de comunicaciones del grupo Paul Smith”, publica F1 Planet.

¿Que ha dicho Alice Hedworth?

Alice Hedworth no es una persona que use constantemente las redes sociales, por lo cual no ha publicado algo al respecto.

¿Alice Hedworth puede ir a Cadillac con Checo?

Desde que se hizo oficial la llegada de Checo Pérez a Cadillac hubo rumores sobre un cambio de equipo para Alice Hedworth, el cual obviamente no se concretó, simplemente fue ruido de redes sociales.

Aunque muchos usuarios han candidateado a Alice para unirse a Cadillac y trabajar de nueva cuenta con Checo, no hay nada concreto más allá de los deseos de muchos fans. Sin embargo hay que tomar en cuenta que en Cadillac trabaja la persona que demandó a Christian Horner en Red Bull, por conducta inapropiada.

Por lo tanto, el vínculo (directo o indirecto) de Alice Hedworth con las personas cercanas a Horner haría incómoda una incorporación a Cadillac.