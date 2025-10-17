Lo que necesitas saber: Apple también tendrá una app dedicada a los resultados en tiempo real de la F1.

Ahora que sabemos que la Fórmula 1 será transmitida en Apple TV en Estados Unidos, no podemos evitar pensar en una cosa: la calidad de gráficos, imágenes y todo lo que conlleva la experiencia visual.

Y es que no podemos negar que los partidos de la MLS, más allá de su nivel futbolístico que puede estar en discusión, se ven y escuchan brutales en televisión. Ahora imaginen lo que será la F1, con el sonido de los autos, los rebases, las onboards, una verdadera experiencia de alto nivel o al menos eso es lo que esperamos.

Fotografía f1.com

Apple TV busca revolucionar las transmisiones de F1

La transmisión de la MLS dio un cambio impresionante de la mano de Apple TV. Por ejemplo, la calidad de las imágenes es de unos 1080p, es decir, Full HD, lo que permite que los detalles sean más claros y nítidos.

La experiencia auditiva no se queda atrás. El sonido envolvente Dolby 5.1, le brinda a los aficionados la sensación de todo lo que pasa en la cancha, en caso de la F1, escucharemos cada uno de los sonidos de los autos, motores, cambios, acelerador y todos esos detalles aún más claros.

Solo basta recordar la película de F1 y esa calidad visual para saber lo que nos espera, podemos decir que la expectativa es alta por lo que ya han hecho con otros deportes.

¿Qué ofrece Apple TV a la Fórmula 1?

Además de los millones de dólares, la experiencia visual y auditiva, Apple TV transmitirá toda la actividad en pista, aunque también planea tener algunas carreras gratis para los suscriptores de la plataforma a manera de obsequio y para ‘engancharlos’ al ‘Gran Circo’.

Pero eso no es todo, también extenderán la cobertura de la temporada a varias de sus plataformas como Apple News, Apple Maps, Apple Music y Apple Fitness+. Además tendrán la Apple Sports, una app gratuita para iPhone en la que habrá actualizaciones en tiempo real durante las clasificación, sprints y carreras con todo y un widget especial.

Y ojo, nos estamos olvidando de un detalle importante, los usuarios de Estados Unidos podrán elegir entre narración en inglés y español.