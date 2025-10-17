Lo que necesitas saber: El acuerdo entre la Fórmula 1 y Apple TV tendrá una duración de 5 años.

Tenemos más cambios en la transmisión de la Fórmula 1. Aunque no se preocupen, está vez no es en México. Ahora se confirmó que las carreras en Estados Unidos serán transmitidas por Apple TV a partir del 2026.

Desde hace un tiempo, Apple estuvo buscando los derechos de transmisión y por fin lo consiguió. A diferencia de Fox Sports en México, ESPN sí podrá transmitir el resto de la temporada 2025.

Apple TV se queda con los derechos de la F1 en Estados Unidos

El acuerdo entre Apple TV y la Fórmula 1, tendrá una duración de 5 años. Inicia con la temporada 2026 y termina hasta el 2031, eso sí es que no hay una extensión. La película de F1 protagonizada por Brad Pitt fue clave para que la relación entre ambas empresas se fortaleciera al punto de llegar a este acuerdo.

Aunque también se debe a los millones de dólares que hubo en las negociaciones. Se dice y se cuenta que la empresa de la manzanita, pagará 140 millones de dólares a la F1 por temporada, muchísimo más de los 90 milloncitos que ESPN estaba pagando.

“Estamos encantados de ampliar nuestra relación con la Fórmula 1 y ofrecer a los suscriptores de Apple TV en EE. UU. acceso privilegiado a uno de los deportes más emocionantes y de mayor crecimiento del planeta”, declaró Eddy Cue, vicepresidente sénior de Servicios de Apple.

Apple TV transmitirá la F1 durante 5 temporadas

Y seguro se preguntan ¿F1TV seguirá disponible en Estados Unidos?

F1TV sí seguirá disponible en Estados Unidos, peeeero para acceder a ella tendrán que contar con una suscripción a Apple TV. Una vez que tengan la suscripción, podrán acceder al servicio de forma gratuita

“F1 TV Premium, la oferta de contenido premier de la F1, seguirá estando disponible en EE. UU. únicamente a través de una suscripción a Apple TV y será gratuita para quienes se suscriban”. Se lee en el comunicado oficial.

Autódromo Internacional de Miami / Fotografía F1

Apple TV tendrá la transmisión de toooda las actividades de la Fórmula 1, desde las sesiones de prácticas libres, qualys, sprints y claro, los Grandes Premios. Eso sí, algunas de las carreras junto al resto de las actividades podrán verse gratis en la app de Apple TV.

Seguramente nos esperan imágenes, gráficos, audios y videos con la mejor resolución y calidad posible ¿Les gusta el cambio o se hubieran quedado con ESPN?