Lo que necesitas saber: Televisa tendrá un programa especial de Fórmula 1 en televisión abierta

Televisa es, ahora sí, dueña de los derechos de transmisión de Fórmula 1 en México y anunció que llevará algunas carreras a televisión abierta y si por andabas con el pendiente por la continuidad de F1TV en nuestro país, de una vez deja de preocuparte porque F1 aclaró que el canal seguirá disponible.

Televisa ya había sido anunciada como la nueva televisora de Fórmula 1 en México previo a la carrera del Gran Premio de Singapur, después de que Fox Sports perdiera los derechos de transmisión en ese mismo fin de semana, sin embargo no había hecho ninguna publicación del Gran Circo en sus redes sociales.

Previo al Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, tanto Televisa como Fórmula 1 compartieron comunicados en los que dieron algunos detalles sobre este nuevo acuerdo que se extiende hasta 2028.

Fórmula 1 en México en Sky Sports

Televisa pasará tres Grandes Premios en televisión abierta

Televisa transmitirá tres Grandes Premios en cada temporada por televisión abierta, entre ellos el de México. Los otros dos se definirán y anunciarán en el futuro, además de un programa con lo más destacado de cada carrera.

La temporada completa, incluidas las prácticas libres, calificaciones y sprints, serán transmitidas por Sky Sports México, canal al que se puede acceder con los servicios de Izzi y Sky+.

“En el marco de este acuerdo, Televisa llevará toda la actividad de la F1, a través de TV abierta y de paga, en ésta última vía Sky Sports en Izzi y Skay+, con una cobertura sin precedentes para deleite de los aficionados al automovilismo en México”.

Fórmula 1 en Televisa

F1TV se queda en México

A su vez, Formula 1 indicó en otro comunicado que el canal de F1TV se mantendrá en México, para tranquilidad de los usuarios, así que ve planeando la renovación de este servicio para la siguiente temporada, con el regreso de Checo Pérez.

“Como parte del acuerdo, F1 TV seguirá disponible en el mercado, ofreciendo a los aficionados de las carreras un acceso y una cobertura inigualables del deporte”, indica.