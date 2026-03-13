Lo que necesitas saber:

Checo finalizó en el puesto 16 en su primera carrera con Cadillac en F1

Cadillac inicia su aventura en las carreras sprint de Formula 1, en el Gran Premio de China. Un fin de semana sprint no es lo mejor que puede pasar a un equipo nuevo apenas en su segunda salida oficial a pista, pues no habrá mucho margen para la puesta a punto del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas.

Durante este fin de semana sólo habrá una práctica libre, lo que significa que Checo y Bottas tendrán solo una hora para identificar errores y ajustar antes de encarar la sesión de calificación de la sprint.

“Todos los fines de semana serán críticos”, indicó Checo Pérez en Australia haciendo referencia a que el equipo trabaja a marchas forzadas durante sus primeras carreras en Fórmula 1 y tal vez en China veamos la primera situación de crisis en Cadillac.

El MAC-26 de Checo Pérez
El MAC-26 de Checo Pérez / FB Cadillac

¿Cómo, cuándo y dónde ver a Checo Pérez con Cadillac en el GP de China?

Los horarios del Gran Premio de China nos obligarán a desvelarnos, así que prepara mucho café, ya que la actividad principal nos tomará iniciada la madrugada.

La actividad en pista inicia el jueves, con la única práctica libre, a las 21:30 horas, tiempo del centro de México. Unas cuantas horas después, iniciará la sesión de calificación de la sprint, a la 1:30 de la mañana del viernes.

Ese mismo viernes, pero en la noche, se llevará a cabo la carrera sprint, que será a 19 vueltas, a las 21:00 horas, y después, a la 1:00 de la mañana, ya del sábado, se realizará la sesión de calificación.

La carrera del Gran Premio de China se llevará a cabo el domingo a la 1:00 de la mañana, y toda la actividad será transmitida en vivo por F1TV y Sky Sports México.

SesiónDíaHoraTransmisión
Práctica Libre 1Jueves 12 de marzo21:30Sky Sports
F1TV
Qualy SprintViernes 13 de marzo1:30Sky Sports
F1TV
Carrera SprintViernes 13 de marzo21:00Sky Sports
F1TV
QualySábado 14 de marzo1:00Sky Sports
F1TV
CarreraDomingo 15 de marzo1:00Sky Sports
F1TV
Checo Pérez y Valtteri Bottas
Checo Pérez y Valtteri Bottas / FB Cadillac

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Gran Premio de China?

Tras lo visto en Australia, en China tenemos que poner como favoritos a los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, mientras que los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc tendrán una buena oportunidad en la carrera sprint.

Inicia la temporada de F1 Academy

Además de la actividad de Fórmula 1, en China también se pondrá en marcha la temporada de F1 Academy, donde Alba Larsen se estrenará como piloto apoyada por Ferrari.

SesiónDíaHoraTransmisión
QualyViernes 13 de marzo0:10F1TV
Carrera 1Viernes 13 de marzo23:45F1TV
Carrera 2Sábado 14 de marzo20:40F1TV
Alba Larsen con los colores de Ferrari
Alba Larsen con los colores de Ferrari

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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