Lo que necesitas saber:

Checo Pérez largará desde el cajón 19 en el GP de Barcelona

El reinado de Kimi Antonelli podría peligrar en el Gran Premio de Barcelona, donde largará desde el tercer cajón. George Russell, su compañero de equipo, se quedó con la pole position y largará como favorito en el circuito español, mientras que Lewis Hamilton, que es sublíder en el campeonato de pilotos, complementara la primera fila desde el segundo cajón. 

El inicio del Gran Premio de Barcelona se pondrá buenísimo, pues Antonelli, quien ha ganado las últimas cinco carreras de manera consecutiva, ya fue desafiado y está obligado a hacer una muy buena largada para ponerse en primera línea o hacer un carrerón para remontar porque esto pinta para ser una carrera compleja para el actual líder del campeonato saliendo desde el tercer puesto.

George Russell ganó la pole position en Barcelona
George Russell ganó la pole position en Barcelona / F1

Charles Leclerc provoca bandera roja

Charles Leclerc se calificó a la Q3 sin problema y en su primer giro agitó las banderas rojas en el circuito después de perder la parte trasera de su monoplaza en la cuarta curva. El monegasco se fue a la trampa de grava y de ahí a la barrera de contención, donde impacto de frente, con poco más de ocho minutos en el reloj.

El Ferrari de Leclerc perdió totalmente el alerón delantero y largará desde el décimo sitio, pero lo que más duele en Ferrari es que para este Gran Premio de Barcelona llevaron ocho actualizaciones, las cuales quedaran limitadas en carrera con Leclerc, pues el circuito de Montmeló permite muy pocos rebases. 

Así queda la parrilla de salida para el GP de España

Pos.PilotoEscudería
1George RussellMercedes
2Lewis HamiltonFerrari
3Kimi AntonelliMercedes
4Lando NorrisMcLaren
5Max VerstappenRed Bull
6Isack HadjarRed Bull
7Oscar PiastriMcLaren
8Liam LawsonRacing Bulls
9Nico HulkenbergAudi
10Charles LeclercFerrari
11Arvid LindbladRacing Bulls
12Gabriel BortoletoAudi
13Franco ColapintoAlpine
14Pierre GaslyAlpine
15Ollie BearmanHaas
16Carlos SainzWilliams
17Esteban OconHaas
18Alex AlbonWilliams
19Checo PérezCadillac
20Valtteri BottasCadillac
21Lance StrollAston Martin
22Fernando AlonsoAston Martin

Checo, eliminado en la Q1

Checo Pérez se volvió a quedar cerca de superar el corte de la Q1, en concreto le faltaron siete décimas para meterse en la Q2, sin embargo, el mexicano explicó que lo fuerte de su Cadillac está enfocado en carrera y cuando se logre balancear para las exigencias de una qualy podrá pelear de mejor forma.

“Creo que lo hemos aprovechado al máximo de cara a mañana. Estamos en una buena posición para mañana”, indicó el piloto mexicano por la radio al finalizar el primer corte de la qualy.

Checo Pérez en el GP de Barcelona
Checo Pérez en el GP de Barcelona

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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