Lo que necesitas saber: Checo Pérez largará desde el cajón 19 en el GP de Barcelona

El reinado de Kimi Antonelli podría peligrar en el Gran Premio de Barcelona, donde largará desde el tercer cajón. George Russell, su compañero de equipo, se quedó con la pole position y largará como favorito en el circuito español, mientras que Lewis Hamilton, que es sublíder en el campeonato de pilotos, complementara la primera fila desde el segundo cajón.

El inicio del Gran Premio de Barcelona se pondrá buenísimo, pues Antonelli, quien ha ganado las últimas cinco carreras de manera consecutiva, ya fue desafiado y está obligado a hacer una muy buena largada para ponerse en primera línea o hacer un carrerón para remontar porque esto pinta para ser una carrera compleja para el actual líder del campeonato saliendo desde el tercer puesto.

George Russell ganó la pole position en Barcelona / F1

Charles Leclerc provoca bandera roja

Charles Leclerc se calificó a la Q3 sin problema y en su primer giro agitó las banderas rojas en el circuito después de perder la parte trasera de su monoplaza en la cuarta curva. El monegasco se fue a la trampa de grava y de ahí a la barrera de contención, donde impacto de frente, con poco más de ocho minutos en el reloj.

El Ferrari de Leclerc perdió totalmente el alerón delantero y largará desde el décimo sitio, pero lo que más duele en Ferrari es que para este Gran Premio de Barcelona llevaron ocho actualizaciones, las cuales quedaran limitadas en carrera con Leclerc, pues el circuito de Montmeló permite muy pocos rebases.

That's a pretty big hit



Here's the moment Leclerc's qualifying came to an end #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/XmX5kp76mw — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

Así queda la parrilla de salida para el GP de España

Pos. Piloto Escudería 1 George Russell Mercedes 2 Lewis Hamilton Ferrari 3 Kimi Antonelli Mercedes 4 Lando Norris McLaren 5 Max Verstappen Red Bull 6 Isack Hadjar Red Bull 7 Oscar Piastri McLaren 8 Liam Lawson Racing Bulls 9 Nico Hulkenberg Audi 10 Charles Leclerc Ferrari 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 12 Gabriel Bortoleto Audi 13 Franco Colapinto Alpine 14 Pierre Gasly Alpine 15 Ollie Bearman Haas 16 Carlos Sainz Williams 17 Esteban Ocon Haas 18 Alex Albon Williams 19 Checo Pérez Cadillac 20 Valtteri Bottas Cadillac 21 Lance Stroll Aston Martin 22 Fernando Alonso Aston Martin

Checo, eliminado en la Q1

Checo Pérez se volvió a quedar cerca de superar el corte de la Q1, en concreto le faltaron siete décimas para meterse en la Q2, sin embargo, el mexicano explicó que lo fuerte de su Cadillac está enfocado en carrera y cuando se logre balancear para las exigencias de una qualy podrá pelear de mejor forma.

“Creo que lo hemos aprovechado al máximo de cara a mañana. Estamos en una buena posición para mañana”, indicó el piloto mexicano por la radio al finalizar el primer corte de la qualy.